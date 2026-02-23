بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة

ينعقد، غدا الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، لمناقشة التشريع الجديد الخاص بتقنين استخدام الأطفال للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور 4 وزراء هم الاتصالات والإعلام والثقافة والشئون البرلمانية.

وفي هذا الصدد، نرصد أبرز المقترحات التي تم طرحها على البرلمان حتى الآن لتقنين استخدام الأطفال للتكنولوجيا ومواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال

ركزت المقترحات على وضع آليات ومعايير إلزامية للمنصات الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، تمنع وصول المحتوى الضار وتشجع على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

حجب الألعاب الرقمية الضارة

تم التأكيد على أهمية حجب الألعاب الرقمية التي تخلق دوائر اجتماعية ضارة أو تشجع على سلوكيات غير آمنة، بما يحمي الأطفال من التأثيرات السلبية على سلوكهم ونموهم الاجتماعي.

حملات توعية فردية وأسرية

أبرزت المقترحات ضرورة التعاون مع المؤسسات المعنية بالطفولة لنشر التوعية الفردية والأسرية بمعايير الأمان داخل المجتمعات الرقمية، لضمان تفاعل الأسرة مع الطفل وتقوية الوعي الرقمي.

إعدادات افتراضية آمنة

دعت المقترحات إلى إلزام المنصات الرقمية بتطبيق إعدادات افتراضية آمنة للأطفال عند إنشاء الحسابات، لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للتطبيقات ومواقع التواصل.

محتوى تفاعلي للتعليم الرقمي

شملت المقترحات العمل على بناء محتوى تفاعلي يناقش مفاهيم السلامة الرقمية بأسلوب مناسب لمختلف المراحل العمرية، لتعزيز فهم الأطفال لكيفية التعامل الآمن مع التكنولوجيا.

فرض غرامات على المنصات المخالفة

طرحت المقترحات فرض غرامات تتراوح بين 2% و4% من الإيرادات العالمية على المنصات المخالفة لضوابط استخدام التكنولوجيا للأطفال، على أن توجه هذه الغرامات لصندوق دعم قطاعي التعليم والصحة.

تطوير تطبيقات رقابة أبوية وإلزامية الهوية الحقيقية

أكدت المقترحات على أهمية تطوير تطبيقات تتيح لأولياء الأمور متابعة استخدام أبنائهم للتكنولوجيا، مع إلزام المستخدمين عند إنشاء الحسابات بالتسجيل باستخدام الهوية الحقيقية، لمواجهة ظاهرة الأسماء الوهمية وحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.