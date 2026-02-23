قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

ينعقد، غدا الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، لمناقشة التشريع الجديد الخاص بتقنين استخدام الأطفال للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور 4 وزراء هم الاتصالات والإعلام والثقافة والشئون البرلمانية.

وفي هذا الصدد،  نرصد أبرز المقترحات التي تم طرحها على البرلمان حتى الآن لتقنين استخدام الأطفال للتكنولوجيا ومواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال

ركزت المقترحات على وضع آليات ومعايير إلزامية للمنصات الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، تمنع وصول المحتوى الضار وتشجع على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

حجب الألعاب الرقمية الضارة

تم التأكيد على أهمية حجب الألعاب الرقمية التي تخلق دوائر اجتماعية ضارة أو تشجع على سلوكيات غير آمنة، بما يحمي الأطفال من التأثيرات السلبية على سلوكهم ونموهم الاجتماعي.

حملات توعية فردية وأسرية

أبرزت المقترحات ضرورة التعاون مع المؤسسات المعنية بالطفولة لنشر التوعية الفردية والأسرية بمعايير الأمان داخل المجتمعات الرقمية، لضمان تفاعل الأسرة مع الطفل وتقوية الوعي الرقمي.

إعدادات افتراضية آمنة

دعت المقترحات إلى إلزام المنصات الرقمية بتطبيق إعدادات افتراضية آمنة للأطفال عند إنشاء الحسابات، لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للتطبيقات ومواقع التواصل.

محتوى تفاعلي للتعليم الرقمي

شملت المقترحات العمل على بناء محتوى تفاعلي يناقش مفاهيم السلامة الرقمية بأسلوب مناسب لمختلف المراحل العمرية، لتعزيز فهم الأطفال لكيفية التعامل الآمن مع التكنولوجيا.

فرض غرامات على المنصات المخالفة

طرحت المقترحات فرض غرامات تتراوح بين 2% و4% من الإيرادات العالمية على المنصات المخالفة لضوابط استخدام التكنولوجيا للأطفال، على أن توجه هذه الغرامات لصندوق دعم قطاعي التعليم والصحة.

تطوير تطبيقات رقابة أبوية وإلزامية الهوية الحقيقية

أكدت المقترحات على أهمية تطوير تطبيقات تتيح لأولياء الأمور متابعة استخدام أبنائهم للتكنولوجيا، مع إلزام المستخدمين عند إنشاء الحسابات بالتسجيل باستخدام الهوية الحقيقية، لمواجهة ظاهرة الأسماء الوهمية وحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.

البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

اتنين غيرنا

5 شخصيات لآسر ياسين ودينا الشربيني في اتنين غيرنا

نهاوند سري

نهاوند سري توجه نصيحة ذهبية لجمهورها: لا تشارك حلمك قبل نضوجه

جوري بكر مع يمني بدراوي

جوري بكر في بين السطور: الشهرة مش سهلة وحلمي أرجع أتجوز

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد