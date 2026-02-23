نواب البرلمان يطالبون بتكثيف الترويج وتنويع المنتج السياحي المصري لزيادة العائدات

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إطلاق حملة «رمضان في مصر حكاية» يمثل تحركًا مدروسًا يعكس رؤية جديدة في الترويج السياحي، تقوم على إبراز الخصوصية الثقافية والروحانية للمقصد المصري، بما يعزز قدرته التنافسية في الأسواق العربية والدولية، ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة معدلات الحركة السياحية والعائدات الاقتصادية.

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن إطلاق حملة «رمضان في مصر حكاية» يمثل توجهًا جديدًا نحو تنويع المنتج السياحي المصري وعدم الاكتفاء بالأنماط التقليدية المرتبطة بالشواطئ والآثار فقط، مشيرًا إلى أن السياحة الثقافية والروحانية أصبحت عنصر جذب مهم في خريطة السياحة العالمية.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن استثمار خصوصية الشهر الكريم في مصر، بما يحمله من طابع اجتماعي وروحاني وتراثي، يمنح المقصد المصري ميزة تنافسية حقيقية، خاصة لدى السائح العربي الباحث عن أجواء تجمع بين المتعة والهوية والقيم.

مفهوم «تجربة السائح» وليس مجرد زيارة مكان

وأضاف أن مثل هذه الحملات تعزز مفهوم «تجربة السائح» وليس مجرد زيارة مكان، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة عالميًا، حيث يبحث الزائر عن تفاصيل الحياة اليومية والثقافة المحلية بقدر اهتمامه بالمواقع الأثرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية قياس العائد الفعلي للحملة من خلال مؤشرات الحجوزات والإشغال ونسب التفاعل الرقمي، لضمان استدامة هذا النهج التسويقي وتطويره مستقبلًا.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك كنزًا من التنوع الحضاري والثقافي، وأن توظيف هذا التنوع باحترافية تسويقية سيعزز من قدرة الدولة على جذب شرائح جديدة من السائحين ورفع مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق حملة «رمضان في مصر حكاية» يعكس تحولًا نوعيًا في استراتيجية الترويج السياحي المصري، مشيرًا إلى أن المنافسة الإقليمية والدولية لم تعد تعتمد فقط على المقومات السياحية، بل على كيفية تسويقها بصورة احترافية ومبتكرة.

وقال سمير، في تصريح لـ"صدي البلد"، إن التركيز على الأجواء الرمضانية كمنتج سياحي متكامل يُبرز بعدًا ثقافيًا وروحانيًا يعزز من تفرد المقصد المصري، خاصة في السوق العربي الذي يرتبط وجدانيًا بمصر وتاريخها وحضورها الثقافي.

وأضاف أن استخدام المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الكبرى في التسويق السياحي يعكس وعيًا بأهمية التحول الرقمي، موضحًا أن الوصول إلى السائح يبدأ من محركات البحث ومنصات الحجز قبل أن يكون في المطارات والفنادق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنشيط السياحة خلال المواسم الدينية والأعياد يساهم في كسر موسمية الحركة السياحية، ويرفع معدلات الإشغال والعائدات، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتحرك برؤية واضحة لتعظيم مواردها السياحية، وأن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه الحملات سيعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

كما، أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بإطلاق وزارة السياحة والآثار لحملة «رمضان في مصر حكاية» للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، مؤكدة أن الحملة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية تجمع بين العمق الحضاري والروحانية والأجواء الاحتفالية الفريدة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدي البلد"،، إن الأجواء الرمضانية في مصر تحمل طابعًا مميزًا لا يتكرر في أي دولة أخرى، بداية من روحانيات المساجد التاريخية، مرورًا بالحركة الثقافية والفنية، وصولًا إلى أجواء الشوارع والخيام الرمضانية التي تعكس دفء المجتمع المصري وأصالته.

وأضافت أن توظيف المنصات الرقمية العالمية ومواقع الحجز الكبرى، إلى جانب الاستعانة بالمؤثرين وصناع المحتوى، يعكس تطور أدوات التسويق السياحي المصري ومواكبته للتحولات الرقمية العالمية، مشيرة إلى أن التركيز على السوق العربي خطوة ذكية في ظل الإقبال الكبير على مصر كوجهة مفضلة خلال عطلات الأعياد.

وأكدت عضو مجلس النواب أن السياحة تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وأن الحملات الترويجية المتخصصة تسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي وتنشيط الحركة السياحية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات سياحية استثنائية، وأن مثل هذه الحملات تعزز الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري، وتؤكد أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من قوتها الناعمة وتراثها الحضاري.