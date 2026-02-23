5 شخصيات لآسر ياسين ودينا الشربيني في اتنين غيرنا

بعد تطور العلاقة بين دكتور حسن (آسر ياسين) والفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) في مسلسل اتنين غيرنا، قدم كل واحد منهم تحليلًا لشخصية الآخر، لنكتشف أن كل واحد منهما يقدم 5 شخصيات مختلفة.



آسر ياسين (دكتور حسن)

- أستاذ الجامعة اللي بيصحى بدري للجامعة

- مدرب كرة اليد اللي بيشخط للعيبة

- الأخ الكبير الجد والجدع

- الأب الحنين

- برج الجدي الذي لا يقبل الخسارة



دينا الشربيني (نور أبو الفتوح)

- كل حاجة وعكسها

- الشبح اللي مقطعة بطاقتها

- البنت اللي بتتكسف ووشها بيحمر

- السوبر ستار

- برج الجدي التي لا تقبل الخسارة



اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.