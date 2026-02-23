قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

5 شخصيات لآسر ياسين ودينا الشربيني في اتنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
أوركيد سامي

بعد تطور العلاقة بين دكتور حسن (آسر ياسين) والفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) في مسلسل اتنين غيرنا، قدم كل واحد منهم تحليلًا لشخصية الآخر، لنكتشف أن كل واحد منهما يقدم 5 شخصيات مختلفة.

آسر ياسين (دكتور حسن)
- أستاذ الجامعة اللي بيصحى بدري للجامعة
- مدرب كرة اليد اللي بيشخط للعيبة
- الأخ الكبير الجد والجدع
- الأب الحنين
- برج الجدي الذي لا يقبل الخسارة

دينا الشربيني (نور أبو الفتوح)
- كل حاجة وعكسها
- الشبح اللي مقطعة بطاقتها
- البنت اللي بتتكسف ووشها بيحمر
- السوبر ستار
- برج الجدي التي لا تقبل الخسارة

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.

إتنين غيرنا اخبار الفن نجوم الفن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون قائما على العلامات الشرعية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

لم يتجاوز الـ 18 عامًا… محمد رضا قابيل يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر

الارتباط

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

