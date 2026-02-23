تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، تزداد شدتها على شرق القاهرة ومناطق من شرق البلاد .

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتضرب البلاد موجة شتوية شديدة اليوم الاثنين 22 فبراير 2026، وسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، خاصة على شمال الجمهورية ومحافظات الدلتا.

يصاحب الموجة اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية، مع سرعات رياح قد تتجاوز 40 إلى 55 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة نهارًا، وبرودة شديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على المحاصيل الشتوية والنباتات الحساسة للتقلبات المفاجئة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى بيان، أن الطقس يشهد ظهور شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة

وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الانحاء بقيم تتراوح من (3 - 2) درجة السواحل الشمالية (19:18)، القاهرة الكبرى والوجه البحرى (20:19)، جنوب البلاد (24:21)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.



وبحسب البيان: يوجد نشاط رياح من الثلاثاء 24 فبراير إلى الجمعة 27 فبراير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة درجات الحرارة العظمى المتوقعة.