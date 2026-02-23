بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية أعلى على أي دولة "تتلاعب" بقرار المحكمة العليا.

وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "أي دولة تريد التلاعب بقرار المحكمة العليا السخيف، وخاصة تلك التي "استغلت" الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات، بل لعقود، ستواجه رسومًا جمركية أعلى بكثير، بل وأسوأ، مما وافقت عليه مؤخرًا".

وواصل ترامب هجومه على المحكمة العليا بعد أن قضت يوم الجمعة بأن الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب غير قانونية.

وقد صعّد الرئيس من حربه التجارية، معلنًا خلال عطلة نهاية الأسبوع عن فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 15%.