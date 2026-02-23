ترامب يمهد لخلافته مبكرا.. وفانس الأوفر حظا لراية الجمهوريين

كشف تقرير لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ بالفعل مناقشة مسألة من سيخلفه بعد انتهاء ولايته مطلع عام 2029، في خطوة تعكس اهتمامه المبكر بترتيبات ما بعد البيت الأبيض، ولكن بأسلوبه غير التقليدي.

ووفقًا للتقرير، يطرح ترامب في أوساط مستشاريه تساؤلات “غير رسمية” حول الشخصية الأجدر بحمل راية الحزب الجمهوري في انتخابات 2028، بين نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.



المصادر أشارت إلى أن إرث ترامب السياسي يشكل أولوية قصوى بالنسبة له، وأنه يرى في ثنائية فانس–روبيو صيغة مثالية لاستمرار نهجه، مع تفضيل واضح لفانس لقيادة المرحلة المقبلة، وهو ما يفسر اختياره له نائبًا منذ البداية.



كما نقل التقرير أن فانس بدأ بالفعل في تشكيل شبكة استشارية سياسية واسعة، يُتوقع أن تمثل قاعدة انطلاقه نحو سباق 2028، في المقابل، كان روبيو قد أعلن سابقًا أنه لا يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى في حال قرر فانس الترشح، معتبرا أن “التحالف المثالي” يتمثل في قيادة فانس للمشهد بدعم منه.



وبين حسابات الإرث وتوازنات الحزب، يبدو أن ترامب يرسم ملامح ما بعده مبكرًا، واضعًا بصمته على هوية المرشح الجمهوري المقبل.