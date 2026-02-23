أمطار تضرب مطروح.. وارتفاع الأمواج داخل البحر

تشهد محافظة مطروح سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح في الساعات الأولى من اليوم، الاثنين مع استمرار حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

كما شهدت مدن محافظة مطروح سقوط ومطار متوسطة خاصة بالعلمين والضبعة والحمام بالإضافة إلى أمطار خفيفة بمدينة السلوم.

كما يشهد البحر المتوسط بمطروح ارتفاعا ملحوظا فى الأمواج والذى وصل ل2 متر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية من مصر (منها مطروح)، يصاحبها أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة في بعض الفترات، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح.