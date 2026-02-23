مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء، واختطاف عدد من النساء والأطفال في انتهاك صارخ لكافة القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي.

وتؤكد مصر إدانتها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتشدّد على تضامنها الكامل مع نيجيريا حكومةً وشعباً في هذا المصاب الأليم، وتتقدم مصر بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والإفراج الفوري والآمن عن المختطفين.