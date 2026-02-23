قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو يعترض ثانية على شعار إدارة غزة.. وانتقاد حاد من جوتيريش لإسرائيل وأمريكا

محمد على

أفادت صحف عبرية اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدّد اعتراضه على الشعار الجديد للجنة الوطنية لإدارة غزة، ولا سيما تضمّنه كلمة "وطني".

كشفت الصحف، أن نتنياهو قال خلال جلسة المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) إن الشعار "غير مقبول"، شأنه شأن الشعار السابق الذي اعتبره مشابهاً لشعار السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن استخدام مصطلح "وطني" مرفوض من قبل "إسرائيل".

وأشارت الصحف إلى أن نتنياهو كان قد اعترض مطلع الشهر الجاري على الشعار الأول للجنة، ما دفع القائمين عليها إلى تعديله، إلا أنه عاد ورفض النسخة المعدّلة أيضاً.

تُعد اللجنة الوطنية لإدارة غزة هيئة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة أُنشئت لإدارة شؤون القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، ويرأسها علي عبد الحميد شعث.

وتأسست اللجنة في كانون الثاني/يناير 2026 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، في إطار خطة سلام أمريكية من 20 بنداً طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتولي إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتهدف اللجنة إلى تسيير الخدمات العامة اليومية، والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، بعيداً عن الانقسامات السياسية والفصائلية.


جوتيريش : حل الدولتين يتم “إلغاؤه جهاراً نهاراً”
 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الاثنين، على "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وكرامته والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واتهم بأن المسار الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي مزقتها الصراعات، "واضح وجلي ومقصود: حل الدولتين يُقوَّض جهاراً نهاراً".

وأكد جوتيريش قائلاً: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بحدوث ذلك".

وأضاف أن حقوق الإنسان تتعرض "لهجوم شامل في جميع أنحاء العالم"، محذراً من أن الأقوى (دون أن يسمي أمريكا وموالاة الاحتلال) غالباً ما يقود هذا الهجوم.

وقال في افتتاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "إن سيادة القانون تُقمع بالقوة.

أكد "هذا الاعتداء لا يأتي من الظل أو على حين غرة، بل يحدث جهاراً نهاراً، وغالباً ما يقوده من يملكون النفوذ الأكبر".

لم يتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى حالات محددة، إلا أنه أعرب عن استيائه الشديد من استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث قال إن أكثر من 15 ألف مدني قُتلوا خلال أربع سنوات من العنف.

وأضاف: "لقد حان الوقت لوقف إراقة الدماء".

تبرير المعاناة

قال جوتيريش إن المناطق الأكثر تضرراً من النزاعات ليست الأماكن الوحيدة التي تتآكل فيها الحقوق.

وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، تُنتهك حقوق الإنسان عمداً، وبشكل استراتيجي، وأحياناً بفخر". وتابع: "إننا نعيش في عالم يُبرر فيه المعاناة الجماعية، ويُستخدم فيه البشر كورقة مساومة، ويُعامل فيه القانون الدولي على أنه مجرد عائق".

وحذر قائلاً: "عندما تنهار حقوق الإنسان، ينهار كل شيء آخر". 

وأوضح أن أزمة احترام حقوق الإنسان "تعكس وتُضخّم كل انقسام عالمي آخر"، مشيراً على سبيل المثال إلى "تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل هائل في حين ينهار التمويل".

وفي الوقت نفسه، "تتسع الفوارق بسرعة مذهلة، وتغرق الدول في الديون واليأس".

غزة علي عبد الحميد شعث الحرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فلسطين جميع أنحاء العالم الأقوى

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

صورة أرشيفية

وزير خارجية فنزويلا يطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

