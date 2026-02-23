قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
أخبار العالم

قصف مدفعي يستهدف رأس الناقورة جنوب لبنان

لبنان
لبنان
فرناس حفظي

استهدفت مدفعية الاحتلال، اليوم الإثنين، منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية. 

ويأتي القصف في ظل توترات متصاعدة على الحدود الجنوبية، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في الأجواء.


ولم ترد على الفور معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار، فيما تسود حالة من الترقب في القرى الحدودية تحسبًا لأي تطورات ميدانية إضافية.

وفي وقت سابق، أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» في لبنان، أن الجهود تواصلت على مدار الساعات الماضية للبحث عن ناجين وحصر الإصابات وعدد الشهداء في الغارات التي استهدفت منطقتي البقاع وبعلبك شرقي الدولة اللبنانية، موضحًا أن الحصيلة النهائية 10 شهداء وأكثر من 24 مصابًا.

وقال «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، إن حزب الله نعى ستة من عناصره جراء هذه الغارات في البقاع، بينما سقط على الأقل أربعة مدنيين نتيجة الاستهداف، مؤكدًا أن هذه الأرقام تم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة الصحة.

وشدد على أن المصادر المحلية في البقاع أفادت بأن أعداد الشهداء والمصابين ربما تكون أكبر، حيث تشير تقديراتها إلى أكثر من 10 شهداء وأكثر من 50 مصابًا، مؤكدًا أن هذا التفاوت في الأعداد نظرًا لأن وزارة الصحة أحصت فقط من دخل المستشفيات في المنطقة، بينما قد يكون العدد الفعلي أعلى.

وتابع: «هذه الحصيلة تمثل أكبر عدد من الشهداء والضحايا في ضربة واحدة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024 وحتى الآن»، مشيرًا إلى أن الغارات في البقاع مساء أمس تزامنت مع غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي من سفن حربية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، تحديدًا في حيّ الحيل.
 

مدفعية الاحتلال رأس الناقورة جنوب لبنان القرى الحدودية تطورات ميدانية

