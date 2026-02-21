إيران تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي الهجمات الإسرائيلية على لبنان معبرا عن موقف بلاده وإدانته الشديدة لها.

وقال بقائي:ندين بشدة الهجمات التي شنّها الكيان الصهيوني على لبنان بما في ذلك منطقة البقاع ومخيم عين الحلوة في صيدا.

أضاف : ونشدد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها إجراءات فورية للوفاء بمسؤولياتهما القانونية.

وقد دخل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد العلني، بعدما طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم أدلة على تصريحاته بشأن مقتل 32 ألف مدني خلال قمع احتجاجات في إيران.

كان ترامب قد وصف الوضع في إيران بأنه "مأساوي للغاية"، قائلا إن آلاف المدنيين قُتلوا خلال فترة قصيرة، ومشيرا إلى أن الضغوط الأميركية حالت دون تنفيذ خطة إيرانية مزعومة لإعدام مئات المعتقلين.