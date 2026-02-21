قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
آية التيجي

يُعد الحمام المحشي بالفريك من أشهر الأطباق المصرية التقليدية التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية. 

 وفي هذا التقرير، نقدم لكم طريقة عمل حمام محشي بالفريك على طريقة الشيف محمد حامد، بخطوات بسيطة وطعم احترافي، وإليكم الوضفة بالتفصيل..

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

مكونات طريقة عمل حمام محشي بالفريك:
4 حمام نظيف ومغسول جيدًا
1 كوب فريك منقوع لمدة 30 دقيقة
بصلة صغيرة مفرومة
2 ملعقة كبيرة سمنة
ملح وفلفل
بهارات (قرفة – حبهان – ورق لورا)
مرق دجاج أو ماء للسلق
ملعقة صغيرة صلصة طماطم (اختياري)

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك:
ـ في طاسة على النار، سخني السمنة ثم شوحي البصل حتى يذبل.
ـ أضيفي الفريك المنقوع وقلبيه مع البصل لمدة دقيقتين.
ـ ضعي الملح، الفلفل، والبهارات، ثم أضيفي قليلًا من المرق واتركيه ينضج نصف نضج.

طريقة عمل حمام محشي بالفريك


ـ احشي الحمام بخليط الفريك مع عدم ملء الفراغ بالكامل.
ـ خيطي فتحة الحمام بخيط طعام أو ثبتيها بأعواد خشبية.
ـ اسلقي الحمام في مرق مع ورق لورا وحبهان لمدة 20–25 دقيقة.
ـ حمري الحمام في السمنة أو الفرن ليكتسب لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

نصائح الشيف محمد حامد

ـ نقع الفريك يساعد على تسريع نضجه.
ـ استخدام مرق الدجاج يعزز نكهة الحشو.
ـ التحمير النهائي يعطي طعمًا وشكلًا أكثر احترافية.

