عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تصعيد غير مسبوق.. هل يقترب استهداف خامنئي من طاولة القرار الأمريكي؟

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مسارين متوازيين في التعامل مع الملف الإيراني: الأول دبلوماسي يتيح لإيران «تخصيباً رمزياً» لليورانيوم ضمن اتفاق صارم يمنعها من امتلاك سلاح نووي، والثاني عسكري يتضمن خيارات تصعيدية قد تصل إلى استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ودائرته المقربة.


وبحسب ما أورده الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في موقع “أكسيوس” نقلاً عن مسئول أمريكي رفيع، فإن واشنطن مستعدة للنظر في صيغة تسمح بتخصيب محدود «رمزي» إذا كان ذلك جزءاً من صفقة شاملة تُغلق عملياً الطريق أمام امتلاك قنبلة نووية.


جميع الخيارات على الطاولة

في المقابل، تحدثت مصادر عن عرض البنتاجون حزمة سيناريوهات عسكرية على ترامب، من بينها خطط لاستهداف خامنئي ونجله مجتبى، الذي يُنظر إليه كخليفة محتمل، إلا أن مستشارين مقرّبين من الرئيس أكدوا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وأن ترامب «يبقي جميع الخيارات مفتوحة».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس وحده من يحدد خطواته، في وقت تتزايد فيه التكهنات بإمكانية تحرك عسكري إذا لم تُقدّم طهران عرضاً مقنعاً.


عرض إيراني مرتقب

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستقدم خلال أيام مقترحاً يتضمن «التزامات سياسية وتدابير فنية» لضمان سلمية البرنامج النووي، مشدداً على أن إيران لن تتخلى عن حقها في التخصيب، الذي تصفه بأنه لأغراض مدنية.

وتشير التقارير إلى أن المبعوثين الأمريكيين طلبوا مقترحاً مفصلاً يعالج المخاوف المتعلقة بمستويات التخصيب وآليات الرقابة، مع تأكيد أن موقف ترامب المعلن يتمثل في «عدم تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية»، مع إمكانية دراسة استثناء محدود إذا كان خاضعاً لرقابة صارمة.


وساطات إقليمية ومساحة ضيقة للمناورة

في خلفية المشهد، ينشط وسطاء إقليميون سعياً إلى صياغة اتفاق يمكن تسويقه باعتباره «رابحاً للجميع»، ويمنح كل طرف مخرجاً سياسياً يحفظ ماء الوجه، غير أن الهوة لا تزال واسعة بين الخطوط الحمراء المعلنة من الجانبين.

وبين تهديدات بالتصعيد العسكري وإشارات إلى مرونة تفاوضية مشروطة، تبدو اللحظة الراهنة اختباراً حقيقياً لقدرة واشنطن وطهران على تجنّب مواجهة مباشرة، أو الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف الإيراني سلاح نووي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

