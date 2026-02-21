عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الصيام عبادة عظيمة لا ينبغي اختزالها في فوائدها الصحية فقط، مشددًا على أن العبادات في جوهرها لا تُقاس بمنطق “ليه”.

وقال موافي، خلال تقديم برنامجه "رب زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة سيتحدث عنها بإسهاب، لكنه أوضح في الوقت ذاته: “أنا ضد إننا نفسر إننا بنصوم عشان الصحة فقط، العبادات مفيهاش ليه، زي الصلاة والحج وعدد الركعات، دي أمور يعلمها الله”.

وأضاف أن من أعظم ما يُظهر قيمة الصيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء»، موضحًا أن إطعام الصائم يضاعف الثواب دون أن ينتقص من أجر الصائم نفسه.

وأشار إلى أن الشيطان يسعى دائمًا لإغواء الإنسان بالمال والجاه والمركز، مستشهدًا بقوله تعالى إن إبليس استثنى فئة واحدة من الإغواء وهم “المخلصون”، أي الذين أخلصهم الله لطاعته، مؤكدًا أن الإخلاص في الصيام والصلاة والزكاة هو الحصن الحقيقي ضد وساوس الشيطان.