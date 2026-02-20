قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران لإجبارها على إبرام اتفاق
منار عبد العظيم

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار، مؤكدًا أن الصيام فرصة لإعادة ضبط السلوك الغذائي والحفاظ على الصحة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح موافي خلال برنامجه «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد أن الصيام يحمل دروسًا طبية عظيمة سبق بها النبي ﷺ العلم الحديث، مستشهدًا بالحديث الشريف: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه»، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات تمثل تحذيرًا طبيًا من الإفراط في الطعام.

وأضاف أن هناك طريقتين للشبع: الأولى تعتمد على امتلاء المعدة حتى تنبه الأعصاب المخ بما يسمى «مركز الشبع»، وهو شعور بالامتلاء وليس بالشبع الحقيقي، ووصف هذه الطريقة بالخطيرة جدًا.

أما الطريقة الثانية، فهي الأصح طبيًا، وتتمثل في تناول الطعام ببطء، مما يمنح الجسم الوقت لإرسال إشارات بالشبع الحقيقي إلى المخ قبل الوصول إلى مرحلة الامتلاء الضار.

وأكد موافي أن التمهل في الأكل يساعد الجسم على إدراك الشبع الحقيقي، محذرًا من أن تجاهل ذلك يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل السمنة، وأمراض الشرايين، وارتفاع السكر والكوليسترول، مؤكدًا أن رمضان فرصة لتبني عادات غذائية سليمة بدلًا من الإفراط في الطعام.

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

التعدى على فرد أمن

بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله

جهود متنوعة

تفعيل منظومة النظافة الجديدة وفع 219 طنا من المخلفات في أحياء مدينة أسوان

محافظ المنيا يتفقد موائد الرحمن

محافظ المنيا: 7 آلاف وجبة يوميا بموائد الرحمن.. وتوزيع 6 آلاف شنطة طوال شهر رمضان

جانب من الحدث

حملات مكثفة لتنظيف وتطهير وتعقيم المساجد في الوادي الجديد

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

