خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار، مؤكدًا أن الصيام فرصة لإعادة ضبط السلوك الغذائي والحفاظ على الصحة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح موافي خلال برنامجه «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد أن الصيام يحمل دروسًا طبية عظيمة سبق بها النبي ﷺ العلم الحديث، مستشهدًا بالحديث الشريف: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه»، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات تمثل تحذيرًا طبيًا من الإفراط في الطعام.

وأضاف أن هناك طريقتين للشبع: الأولى تعتمد على امتلاء المعدة حتى تنبه الأعصاب المخ بما يسمى «مركز الشبع»، وهو شعور بالامتلاء وليس بالشبع الحقيقي، ووصف هذه الطريقة بالخطيرة جدًا.

أما الطريقة الثانية، فهي الأصح طبيًا، وتتمثل في تناول الطعام ببطء، مما يمنح الجسم الوقت لإرسال إشارات بالشبع الحقيقي إلى المخ قبل الوصول إلى مرحلة الامتلاء الضار.

وأكد موافي أن التمهل في الأكل يساعد الجسم على إدراك الشبع الحقيقي، محذرًا من أن تجاهل ذلك يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل السمنة، وأمراض الشرايين، وارتفاع السكر والكوليسترول، مؤكدًا أن رمضان فرصة لتبني عادات غذائية سليمة بدلًا من الإفراط في الطعام.