محافظ المنيا: 7 آلاف وجبة يوميا بموائد الرحمن.. وتوزيع 6 آلاف شنطة طوال شهر رمضان

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار موائد الرحمن بمختلف مدن المحافظة في استقبال الصائمين، إلى جانب توزيع وجبات الإفطار والسحور الجاهزة بالقرى والمناطق النائية، وذلك على مدار أيام شهر رمضان المبارك، في إطار تقليد سنوي تحرص عليه المحافظة دعمًا لقيم التكافل الاجتماعي، وتخفيفًا للأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح المحافظ أن موائد الإفطار وتوزيع الوجبات الساخنة، والسلع والمواد الغذائية، يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة مجتمعية فاعلة من الجمعيات الأهلية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وانتظام.

وأشار اللواء كدواني إلى تنظيم مائدة رمضانية رئيسية باستراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل بحري مكتبة مصر العامة، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1000 شخص يوميًا، إلى جانب مائدة أخرى بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل بسعة 500 شخص، فضلًا عن مائدة ثالثة داخل النادي الرياضي تستوعب 300 شخص، بما يضمن تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وفي مركز أبوقرقاص، تم تجهيز قاعة الجونة بشارع الجمهورية لاستقبال نحو 300 شخص يوميًا، بالإضافة إلى قاعة جراند حياة بامتداد شارع الاتحاد شرق، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 شخصًا يوميًا.

وفي مركز سمالوط، تم تنظيم مائدة الرحمن بقاعة جاردن على الطريق الدائري بالمدينة، إلى جانب مائدة أخرى بقرية العزيمة، بما يسهم في خدمة أكبر عدد من الصائمين.

وفي مركز بني مزار، يتم توزيع 1400 وجبة إفطار وسحور يوميًا بمنطقة البهنسا، فضلًا عن توزيع سلع غذائية بعدد من القرى، من بينها صندفا وشلقام. كما يتم تنظيم الخيمة الرمضانية لإفطار الصائمين يوميًا بقاعة حورس، والتي تقيمها جمعية تنمية المجتمع المحلي ببني مزار بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

كما يقدم مطبخ الخير التابع لجمعية المستقبل الخيرية للتنمية المتكاملة بقرية أولاد الشيخ 650 وجبة يوميًا لكل قرية، إلى جانب قيام جمعية المصطفى بقرية أبو جرج بتوزيع 1500 وجبة يوميًا، ومشاركة جمعيات محبي الخير بصندفا، ورسالة، وآل بريقع بقرية أعطو، في تقديم الدعم الغذائي.

وكذلك يتم توزيع مبالغ نقدية ومواد غذائية بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، فضلًا عن توزيع 6 آلاف شنطة غذائية، ونحو طن من اللحوم والخضراوات والفراخ، من خلال جمعية الكامل الخير بشلقام، إلى جانب توزيع سلع غذائية من الجمعية الشرعية بقرية كفر الشيخ إبراهيم، والجمعية الشرعية بقرية نزلة عمرو، فضلًا عن تشغيل مطبخ لتجهيز الوجبات الساخنة بقرية الحسينية.

وفي مركز مطاي، تم تنظيم مائدة الرحمن على الطريق الدائري، إلى جانب مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في تقديم الوجبات الساخنة، من بينها جمعية سنابل، وجمعية دعاء الليل بقرية حلوة، وجمعية الخير للتنمية الشاملة.

وفي مركز ملوي، تم تنظيم مائدة الرحمن للوحدة المحلية بشارع العرفاني بحري، إلى جانب مائدة بقاعة الملكة بحي شمال من خلال جمعية البتول بقرية التابوت، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، فضلًا عن مائدة أخرى بشارع أبو نبيل تنظمها جمعية الراعي الصالح، بالإضافة إلى توزيع وجبات جافة من خلال جمعيات أحباب الله، والشرعية، وحسن الخلق، وفاطمة الزهراء، والأشمونين للأعمال الخيرية، والأحلام.

وفي مركز ديرمواس، تم تنظيم مائدة إفطار بمركز شباب ديرمواس، إلى جانب توزيع وجبات من خلال الجمعية الخيرية الإسلامية بسيسكو.

أما في مركز العدوة، تم تنظيم مائدة الرحمن أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، وتستقبل نحو 150 من ضيوف الرحمن، إلى جانب تشغيل مطبخ الخير بالتعاون مع جمعية الأكرم بمدينة العدوة، والذي ينتج نحو 600 وجبة يوميًا يتم توزيعها على الأسر المحتاجة وعابري السبيل، فضلًا عن قيام جمعية العلا بصفانية بتجهيز نحو 300 وجبة ساخنة يوميًا.

وفي مركز مغاغة، تم تنظيم مائدة الرحمن بشارع الثورة بين العمارات السكنية أمام كشري هند، ومائدة أبو أيوب خلف الكوبري البحري، إلى جانب موائد لتوزيع الوجبات على المنازل بحي شرق بجوار قصر الثقافة، وشارع الزهور بجوار مجلس المدينة بحيي وسط وجنوب، فضلًا عن مشاركة مؤسسة الإطناوي الخيرية في تقديم الدعم الغذائي.