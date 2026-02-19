تحرير 205 مخالفات وضبط سلع مدعمة قبل تسريبها للسوق السوداء بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنظومة التموينية، للتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع التموينية والاستراتيجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

فقد واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها على الأسواق وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات التموينية التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 205 مخالفات تموينية متنوعة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط منظومة تداول السلع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في قطاع المخابز البلدية تم تحرير 150 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وغلق المخابز دون إذن مسبق، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم وجود الميزان أو ماكينة الصرف، وصرف بونات الخبز بالمخالفة للتعليمات.

وفيما يخص قطاع الأسواق، تم تحرير 47 محضرًا تنوعت بين الغش التجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار مواجهة محاولات تسريب السلع المدعمة، تم تحرير محضر وضبط 60 زجاجة زيت تمويني مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم تحرير محضرين في قطاع البدالين التموينيين شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومخالفة تعليمات التشغيل، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر في مجال المواد البترولية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.