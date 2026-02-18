قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
محافظات

جامعة المنيا الأهلية: معامل جديدة للقطاع الهندسي والطبي لاستكمال البنية التحتية

مجلس جامعة المنيا الأهلية
مجلس جامعة المنيا الأهلية
ايمن رياض

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبوهشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة الحكومية ومدير القطاع الطبي، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة الحكومية لشئون التعليم والطلاب عضو المجلس، إلى جانب مديري القطاعات وعمداء الكليات ومنسقي البرامج والمرشدين الأكاديميين.

هنأ الدكتور عصام فرحات أعضاء المجلس بقرب حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن يعيده الله على الأمة الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وبمناسبة بدء العام الجامعي الجديد.

وشدد على أهمية التواجد المستمر والانضباط منذ الأيام الأولى للدراسة، وتفعيل دور المرشدين الأكاديميين بالبرامج والفرق المختلفة، والتواجد الدائم مع الطلاب للرد على استفساراتهم ومتابعتهم أكاديميًا بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الانضباط والتحصيل العلمي.

ووافق مجلس جامعة المنيا الأهلية خلال اجتماعه الدوري على إنشاء معامل جديدة لإنترنت الأشياء والروبوتات الصناعية، وبرنامج العلاج الطبيعي.

كما اعتمد الميزانية المقررة لتوفير المراجع وأمهات الكتب بالمكتبة المركزية، وذلك في إطار استكمال البنية التحتية الأكاديمية والبحثية للجامعة، ودعم جاهزيتها الكاملة للعام الجامعي الجديد.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الموقف التنفيذي للمعامل الجامعية بمختلف القطاعات الطبية والهندسية وقطاعات العلوم الإنسانية، من خلال تقارير عمداء الكليات ومديري البرامج، وذلك لاستكمال أية مستلزمات أو تجهيزات إضافية، وضمان جاهزية المعامل بكامل طاقتها التشغيلية.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة الأهلية تمتلك حاليًا ما يزيد على 72 معملًا متخصصًا بمختلف القطاعات، تشمل خمسة عشر معملًا بكلٍ من كليتي الطب والصيدلة في التخصصات المتنوعة، و8 معامل لكلية طب الأسنان، و14 معملًا مشتركًا للحاسب الآلي، ومعمل العلاج الكهربي بكلية العلاج الطبيعي، إلى جانب معاملي الفيزياء (1) و(2)، ومعامل مشتركة تخدم مختلف القطاعات تشمل الكيمياء والكيمياء العضوية والبيولوجي والفسيولوجي والكيمياء الحيوية والطفيليات، بالإضافة إلى معامل الروبوتات الصناعية والفيزياء، ومعامل الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والتصميم المنطقي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

ووافق المجلس كذلك على إضافة عدد من المعامل المتخصصة بمبنى المعامل المركزية، تشمل معمل القياس والتحليل الحركي لكلية العلاج الطبيعي، واستوديو برنامج العلاقات العامة والإعلان، إلى جانب معملين متخصصين في إنترنت الأشياء والروبوتات الصناعية، ومعمل المحاكاة لكلية طب الأسنان، دعمًا للتخصصات البينية .

المنيا جامعة المنيا الأهلية معامل

