تمهيداً لانطلاقها.. المنيا تدشن أول ملتقى رقمي للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انطلاق الملتقى الرقمي الأول للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم "الأربعاء"، في تمام العاشرة صباحاً، وذلك عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا .

وأوضح محافظ المنيا أن الملتقى يهدف إلى توحيد الرؤية ومد جسور التواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمة الصحية، مع تذليل كافة التحديات المعرفية وتعزيز الجاهزية المجتمعية والمؤسسية، تمهيداً للتدشين الرسمي للمنظومة بالمحافظة في أبريل 2026، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى مد مظلة الحماية والعدالة الصحية لأبناء صعيد مصر.

وأكد اللواء كدواني أن الملتقى يمثل ترجمة حقيقية للإرادة السياسية التي تضع عروس الصعيد على رأس أولويات التطوير الصحي، مشيرًا إلى أن المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من خلال قرار تبكير تطبيق المنظومة بالمحافظة، استجابة لطبيعتها السكانية التي تتجاوز 7 ملايين نسمة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار المحافظ إلى التزام الدولة بتقديم نموذج صحي حديث ومستدام، رغم تحديات الكثافة السكانية، لافتًا إلى تخصيص 3.3 مليار جنيه لتسريع وتيرة التطبيق، يعكس أولوية الحماية الصحية للمواطن المصري في سياسات الدولة.

وأضاف محافظ المنيا أن نجاح المنظومة يعتمد على التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية، حيث يُنظم الملتقى بالتعاون بين المحافظة ومستشفيات جامعة المنيا، ومديرية الصحة، وهيئة التأمين الصحي، وبمشاركة هيئتي الاعتماد والرقابة الصحية، والتأمين الصحي الشامل، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحت رعاية شركة النخبة للخدمات الطبية، لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى جميع الفئات المستهدفة.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الملتقى يستهدف صياغة لغة حوار مشتركة بين مختلف أطراف المنظومة الصحية، تشمل مقدمي الخدمة، والفرق الطبية والإدارية، والجمهور المستفيد.

وأضاف أن الأجندة الرقمية للملتقى تتناول الإجابة عن أبرز التساؤلات المتعلقة بالنظام الجديد، من خلال عدة محاور تشمل آليات التسجيل، وطرق الاستفادة من الخدمات، وخريطة المنشآت الصحية المدرجة ضمن المنظومة، ومعايير الجودة المعتمدة.

وأكد التزام الدولة بتحمل كامل قيمة اشتراكات غير القادرين، لضمان دمجهم دون أعباء مالية، إلى جانب استعراض آليات التكامل بين المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة لتقديم خدمة طبية شاملة ومستدامة.

ومن هذا المنطلق، فإن محافظة المنيا تدعو كافة المواطنين إلى متابعة الملتقى من خلال صفحتنا الرسمية لإرسال الاستفسارات والإسهام في رسم ملامح مستقبل صحي جديد يليق بأبناء «عروس الصعيد» .