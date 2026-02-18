الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولى من رمضان.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولي من رمضان ..فيديو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 18 فبراير 2026 وحتى الأحد 22 فبراير 2026، والتي تتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس



وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية على السواحل الشمالية، ومن 21 إلى 22 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 22 إلى 28 درجة مئوية.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 18 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.07 جنيه

سعر الشراء: 46.97 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.68 جنيه

سعر الشراء: 55.56 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026.

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5640 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6580 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7520 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 52560 جنيها.

يوم واحد في رمضان أمنية أهل القبور.. دعوة لاغتنام أعظم مواسم الطاعة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجدد المعاني الإيمانية التي تذكر المسلمين بقيمة هذا الشهر العظيم وفضله الذي لا يُضاهى بين سائر أيام العام.

لحظات الاستعداد لاستقبال الأيام المباركة

وفي لحظات الاستعداد لاستقبال أيامه المباركة، تتعالى الدعوات إلى اغتنام كل ساعة فيه، باعتباره فرصة ربانية قد لا تتكرر.

مفاجأة الحكومة 2026.. حزمة اجتماعية جديدة لصالح المواطن

في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الدعم الاجتماعي، أعلن أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى توفير دعم ملموس للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

هذه الحزمة التي تم الإعلان عنها تشمل أربعة مسارات رئيسية تتناول جوانب الدعم النقدي، والخدمات الصحية، والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى مساندة فئات أخرى ذات احتياجات خاصة، ما يعكس التزام الحكومة بتوجيه الإنفاق العام نحو تحسين الظروف المعيشية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

كشف أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر".



اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مع اقتراب أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، والمحدد أن يكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال رمضان، كشفت شعبة الدواجن المصرية عن تحركات جديدة في أسعار الفراخ البيضاء، بالتزامن مع الاستعدادات لرمضان وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

قال دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الفراخ البيضاء شهدت انخفاضًا خلال الساعات الماضية بنحو 3 جنيهات للكيلو، لتسجل في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 90 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك نحو 100 جنيه للكيلو.

وأوضح عبد العزيز السيد، في تصريحات تلفزيونية، أن التراجع التدريجي في الأسعار متوقع أن يصل إلى سعر التكلفة الحدي بين 75 – 80 جنيهًا للكيلو بالمزرعة خلال شهر رمضان، نظرًا لقلة السحب على مدار الشهر وانخفاض الضغط على الأسواق.

رئيس شعبة الأرز: مخزون استراتيجي يكفي 9 أشهر واستقرار الأسعار في رمضان

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بـاتحاد الصناعات المصرية، توافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مشيرًا إلى استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك في ظل وفرة المعروض بالسوق المحلية.

وقال شحاتة، خلال صباح الخير يا مصر، إن سوق الأرز يشهد منذ نحو ثلاث سنوات حالة من الوفرة الكبيرة في المخزون، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتحسن منظومة التوريد والتخزين، مؤكدًا أن الموسم الحالي سيشهد زيادة إضافية في الكميات المتاحة، بما يعزز استقرار السوق ويلبي احتياجات المواطنين.

متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة



عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يوضح وجود متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

أسعار الياميش والمكسرات في المجمعات ومعرض “أهلاً رمضان” بالتفصيل

ساعات قليلة، ويقترب شهر رمضان الكريم،حيث شهدت محركات البحث اهتمامًا متزايدًا من المواطنين لمعرفة أسعار الياميش والمكسرات في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب التخفيضات المطروحة داخل معرض أهلاً رمضان، وذلك في ظل سعي الأسر المصرية لتوفير احتياجات الشهر الكريم بأفضل الأسعار الممكنة.

وتشير التوقعات إلى طرح كميات كبيرة من المنتجات بأسعار مخفضة هذا العام، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

أولًا: الفواكه المجففة

تين مدور الأمراء: 100 جنيه

تين مدور السعيد الجديد: 120 جنيها

مشمشية تركي (مقاس 4): 400 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 8): 300 جنيه

قمر الدين وفير (400 جرام): 80 جنيها

جوز هند خشن نصف دسم: 160 جنيها

الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي تواجهان يوميًا تحديًا يتمثل في الكثافة المرتفعة خلال الفترات الصباحية، وهي التوقيتات المعتادة لتوجه المؤمن عليهم لتلقي الخدمات الطبية، خاصة مرضى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى متابعة دورية منتظمة وصرف العلاج بشكل مستمر.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن مواجهة هذا التحدي جاءت من خلال استغلال ما يُعرف بـ "الفترات البينية"، وهي الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 مساءً، بحيث يتم تقديم الخدمات خلالها لمرضى الأمراض المزمنة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المنشآت الصحية التي تعمل بكثافة عالية في الصباح، ويسهم في توزيع أعداد المترددين وتقليل الازدحام.

اللحمة بـ280 جنيها.. الزراعة تعلن أخبارا سارة بمناسبة رمضان |فيديو

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة كثفت استعداداتها لشهر رمضان عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة وخيام “أهلاً رمضان”، مشيرًا إلى أن التخفيضات لا تقل عن 20% وتصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وقال الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المنافذ التابعة للوزارة توفر السكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، إضافة إلى ياميش رمضان وباقي السلع الغذائية، بالتعاون مع موردين معتمدين.

وأكد أن جميع المنتجات تخضع لرقابة صارمة وتُطرح بجودة مماثلة للمعروض في الأسواق، ولكن بأسعار أقل نتيجة تقليل حلقات التداول وعدم وجود وسيط.

وأضاف أن الوزارة ضخت كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمنع أي ممارسات احتكارية، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الاستهلاكية.