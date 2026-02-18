الأنبا ميخائيل يترأس قداس اليوم الثاني لخلوة مجمع كهنة حلوان بدير المحرق

في أجواء روحية مملوءة بالخشوع والصلاة، تواصلت فعاليات خلوة مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة بدير المحرق، حيث شهد اليوم الثاني برنامجا روحيا مكثفا تركز حول القداس الإلهي وجلسات التأمل والحوار الأبوي.

استُهلت فعاليات اليوم الثاني للخلوة الروحية بإقامة صلاة القداس الإلهي على مذبح الكنيسة الأثرية بالحصن، حيث ترأس الخدمة نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، بمشاركة نيافة الأنبا بيجول (أسقف ورئيس الدير).

وقبل صلاة القداس، استمع الآباء لشرح مفصل حول التاريخ العريق للحصن الأثري قدمه الراهب المسؤول.

تلا ذلك جلسة روحية شهدت حواراً مفتوحا وبناء بين الأنبا ميخائيل ومجمع الكهنة، وأكد خلالها على "مهابة بيت الله، واستشعار وجود الله في كل وقت ومكان"، قبل أن يختتموا زيارتهم للدير لاستكمال باقي برنامج الخلوة.