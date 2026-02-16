قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
أخبار البلد

الكنيسة تبدأ الصوم الكبير.. 55 يوما من الصلاة والتوبة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير، أقدس وأعمق أصوام العام الكنسي، حيث تدخل القلوب في زمن روحي مميز يمهد لاستقبال عيد القيامة المجيد بروح التوبة والنقاء. 

مدة الصوم الكبير

يستمر الصوم الكبير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة 55 يومًا، تبدأ بأسبوع الاستعداد، ثم الأربعين المقدسة التي صامها السيد المسيح، وتُختتم بأسبوع الآلام الذي يتوج بفرح القيامة.

روحانيات الصوم الكبير

الصوم الكبير هو مدرسة روحية متكاملة تقوم على ثلاثة أركان أساسية:

  • الصلاة: بالقداسات المتكررة وصلوات الأجبية والبصخات خلال أسبوع الآلام.
  • الصوم والانقطاع: كوسيلة لضبط الجسد وتهذيب الإرادة.
  • الصدقة وأعمال الرحمة: ترجمة عملية لمحبة الله في خدمة الآخرين.

وفي هذا الصوم تركز الكنيسة على قراءات تدعو إلى التوبة، مثل الابن الضال، والسامرية، والمخلع، والمولود أعمى، لتؤكد أن الصوم طريق للرجوع إلى حضن الآب.

رحلة شركة مع آلام المسيح

وكان المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث، يؤكد أن الصوم ليس مجرد تغيير في نوعية الطعام، بل هو “فترة توبة حقيقية وتجديد للقلب”.

 وكان يقول إن صوم القيامة هو “رحلة شركة مع آلام المسيح حتى نستحق أن نشترك معه في مجد قيامته”، مشددًا على أن الصوم المقبول هو الذي يصاحبه نقاوة قلب ومصالحة مع الجميع.

أما قداسة البابا تواضروس الثاني، فيصف الصوم الكبير بأنه “فرصة ذهبية لإعادة ترتيب الحياة”، ويؤكد أن الصوم يساعد الإنسان على استعادة صورته الأولى، ويقوده إلى الفرح الحقيقي الذي تعلنه القيامة.

 كما يشدد على أن الصوم يعلّم الإنسان الانضباط والهدوء الداخلي والاقتراب من الله بمحبة.

أهمية الصوم في المسيحية

الصوم في الإيمان المسيحي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة للنمو الروحي. هو تدريب على الحرية من سيطرة الشهوات، وتعبير عن الاشتياق إلى الله، وشركة في آلام السيد المسيح. 

لذلك تحتل الأصوام مكانة كبيرة في حياة الكنيسة، ويأتي الصوم الكبير في مقدمتها باعتباره أعمقها أثرا وأغناها روحا.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير عيد القيامة المجيد

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

سماعات أذن

بميزات احترافية .. هواوي تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

نظام التشغيل ويندوز 11

طال انتظارها.. مايكروسوفت تطرح لمستخدمي ويندور 11 ميزة جديدة فما هي؟

أندرويد 17

أندرويد 17 يحصل على جدول إصدار أسرع مع إطلاق نهائي متوقع في يونيو

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

