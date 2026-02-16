كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

أثبتت الخصائص المضادة للالتهاب في الفطر أو المشروم قدرتها على تحسين كفاءة الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ويحتوي الفطر على نسب مرتفعة من السيلينيوم، و فيتامين_د، و فيتامين_ب6.





يساعد السيلينيوم على حماية خلايا الجسم من التلف، بينما يساهم فيتامين د في نمو الخلايا بشكل صحي، ويعمل فيتامين ب6 على دعم تكوين كريات الدم الحمراء. وتساعد هذه العناصر الغذائية مجتمعة في الحفاظ على جهاز مناعي قوي وصحي.



فوائد المشروم الصحية..

١-الحفاظ على صحة القلب: غني بالألياف والبوتاسيوم التي تساعد على ضبط ضغط الدم وتقليل الكوليسترول.



٢-تقوية العظام: بعض أنواع المشروم مصدر طبيعي لفيتامين D الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.





٣-مضاد للأكسدة: يحتوي على مضادات أكسدة مثل السيلينيوم التي تساعد في تقليل الالتهابات ومحاربة الجذور الحرة.



4-خفض الكوليسترول: بعض الدراسات تشير إلى أن المشروم يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.



5-يساعد في التحكم بالوزن: منخفض السعرات وعالي بالألياف، ما يجعله مناسباً للأنظمة الغذائية لخسارة الوزن.



6- ينظم سكر الدم: الألياف ومضادات الأكسدة فيه تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.







المصدر

dailymedicalinfo