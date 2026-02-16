سيطرة عربية.. ربع نهائي بطولتي إفريقيا للأندية موسم 2026/25

نجحت الأندية العربية في فرض سيطرة كبيرة على قارة أفريقيا في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية خلال الموسم الحالي.

ونجح الرباعي المصري ، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي في التأهل لدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا وتصدرا مجموعاتهم أما الزمالك والمصري فصعدا إلى ربع النهائي الكونفيدرالية بعد حصد المركز الأول والثاني بنفس المجموعة.

كما نجح الرباعي المغربي نهضة بركان والجيش الملكي والوداد وأوليمبيك أسفى في التأهل لربع نهائي البطولة القارية

نهضة بركان - وصيف دوري ابطال افريقيا

الجيش الملكي - وصيف دوري ابطال افريقيا

الوداد - متصدر الكونفيدرالية

أوليمبيك أسفي - وصيف الكونفيدرالية

ومن الجزائر تأهل الثنائي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد:

اتحاد العاصمة - متصدر الكونفيدرالية

شباب بلوزداد - متصدر الكونفيدرالية

وصعد الهلال السوداني لدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تصدر مجموعته متفوقا على صن دوانز الجنوب إفريقي وصيف المجموعة ومولودية الجزائر صاحب المركز الثالث.

وصعد الترجي التونسي ليتمم عقد الأندية العربية في بطولات قارة أفريقيا ووصل عددهم 12 فريق من أصل 16 ببطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

وجاء باقي المتأهلين للأدوار الإقصائية في بطولتي أفريقيا كالتالي:

الملعب المالي - متصدر دوري ابطال افريقيا

مامليودي صن داونز الجنوب إفريقي - وصيف دوري ابطال افريقيا

مانياما يونيون الكونغو الديموقراطية - وصيف الكونفيدرالية

أوتوهو الكونغولي - وصيف الكونفيدرالية