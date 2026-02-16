قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيطرة عربية.. ربع نهائي بطولتي إفريقيا للأندية موسم 2026/25

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
عبدالله هشام

نجحت الأندية العربية في فرض سيطرة كبيرة على قارة أفريقيا في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية خلال الموسم الحالي.

ونجح الرباعي المصري ، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي في التأهل لدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا وتصدرا مجموعاتهم أما الزمالك والمصري فصعدا إلى ربع النهائي الكونفيدرالية بعد حصد المركز الأول والثاني بنفس المجموعة.

كما نجح الرباعي المغربي نهضة بركان والجيش الملكي والوداد وأوليمبيك أسفى في التأهل لربع نهائي البطولة القارية 

نهضة بركان - وصيف دوري ابطال افريقيا

الجيش الملكي - وصيف دوري ابطال افريقيا

الوداد - متصدر الكونفيدرالية

أوليمبيك أسفي - وصيف الكونفيدرالية

ومن الجزائر تأهل الثنائي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد: 

اتحاد العاصمة - متصدر الكونفيدرالية

شباب بلوزداد - متصدر الكونفيدرالية

وصعد الهلال السوداني لدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تصدر مجموعته متفوقا على صن دوانز الجنوب إفريقي وصيف المجموعة ومولودية الجزائر صاحب المركز الثالث.

وصعد الترجي التونسي ليتمم عقد الأندية العربية في بطولات قارة أفريقيا ووصل عددهم 12 فريق من أصل 16 ببطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

وجاء باقي المتأهلين للأدوار الإقصائية في بطولتي أفريقيا كالتالي:

الملعب المالي - متصدر دوري ابطال افريقيا

مامليودي صن داونز الجنوب إفريقي - وصيف دوري ابطال افريقيا

مانياما يونيون الكونغو الديموقراطية  - وصيف الكونفيدرالية

أوتوهو  الكونغولي - وصيف الكونفيدرالية

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الزمالك

تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول

علي كلاي

أحمد العوضي: علي كلاي يناسب جميع أفراد الأسرة

سمير وحيد

في ذكراه.. أبرز المحطات الفنية لـ سمير وحيد| ابنه فنان شهير

نورهان

نورهان تطلب الدعاء بعد تعرضها لأزمة صحية وتستذكر والدتها الراحلة

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

