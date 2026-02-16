قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي
سورة في القرآن تأتي لك بكل الخير والنجاح.. داوم عليها تصلح حالك
هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

محمد الغزاوى

شهدت الساعات القليلة الماضية عقب ابلاغ اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بتوجيه الشكر على الفترة التى قضاها محافظ للمدينة الباسلة منذ عام ٢٠٢٤ وتنتهي اليوم عقب حلف المحافظ الجديد لحلف اليمين لتولي المهمة فى الفترة المقبلة حالة من اختلاط المشاعر بين الحزن و الشكر و الدموع من المواطنين بمختلف طوائفهم السياسية و الدينية و التنفيذية على الفترة التى تولى خلالها قيادة المحافظة .

وتواجد عدد كبير من قيادات المحافظة التنفيذية سواء على الصعيد الداخلي بالأحياء و الأقسام الداخلية للديوان العام إلى مكتب محافظ بورسعيد لوداع المحافظ. 

فيما فتح المكتب لمديرى المديريات الخدمية يتقدمهم وكيل وزارة التربية والتعليم و المديرين العموم و رئيس هيئة الرعاية الصحية ووكيل وزارة الشباب و الرياضة لتقديم الشكر لمحافظ بورسعيد على الفترة التى عملوا خلالها تحت قيادته.

وتوافد عدد من امناء الأحزاب و النواب و رجال الدين الإسلامي و المسيحي إلى مكتب المحافظ لوداعه قبل مغادرة الديوان العام تمهيدا لمغادرة بورسعيد 

وشهد مكتب محافظ بورسعيد توافد عدد كبير من العمال و أفراد الامن بالديوان العام لوداع المحافظ و تقديم عبارات الشكر له على،ماقدمه لهم ولبورسعيد .

واختلطت عبارات الوداع من الكثيرين بالدموع فى ظاهرة لم تتكرر منذ سنوات طويلة وهي تبرهن حالة الحزن التى عمت صفحات التواصل الاجتماعي لما تركه المحافظ من أثر إنساني نتاج المعاملة الطيبة لمختلف طوائف أهالي بورسعيد بمختلف المستويات سواء شعبية او تنفيذية او سياسية بالإضافة إلى القيادات الأمنية .

وأكد الجميع انهم شعروا خلال الفترة التى تولى محافظ بورسعيد خلالها القيادة بأنهم يتعاملوا مع أب استطاع ان يحتويهم ويحتوي مشكلتهم مؤكدين انه يكفي ويحسب له استماعه لمشاكل الكثيرين وهو امر افتقدوه على مدار سنوات طويلة .

وطالب محافظ بورسعيد الجميع بالوحدة و استمرار حالة الحب فيما بينهم لبعضهم البعض و دعم المحافظ الجديد و الاصطفاف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة و الشرطة من أجل الحفاظ على الوطن الذي قدم من أجله الكثيرين أرواحهم و دمائهم حتى ينعم الجميع بالاستقرار داعيا الله ان يحفظ مصر من المتآمرين و المتربصين.  

وعقب انتهاء توافد المواطنين فى الواحدة صباح اليوم غادر محافظ بورسعيد مكتبه برفقة مديره و مديري العلاقات و الاعلام إلى مقر الاستراحة تمهيدا لمغادرة المحافظة صباح الغد عقب حلف اليمين .

