راحة سلبية للاعبي المصري اليوم والفريق يستأنف تدريباته غدا فى بورسعيد

قرر الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادًا لملاقاة نظيره فريق المقاولون العرب في مباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري

ومن المقرر إقامة المباراة القادمة في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.



كان المصري قد نجح في التأهل أمس إلى دور الثمانية من النسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد تغلبه على ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين ، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة العاشرة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي صاحب النقاط العشر أيضًا ومتخلفًا بنقطة واحدة عن فريق الزمالك المتصدر.