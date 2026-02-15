طارق عبد العزيز: نحتاج زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

وجّه النائب طارق عبد العزيز، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية السابق، مثمنًا جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة ملف العلاج على نفقة الدولة وتحديات علاج الأورام.

وأكد عبد العزيز أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تحتاج إلى زيادة حقيقية في مخصصات الصرف، قائلاً: “لو قفلنا حنفية العلاج على نفقة الدولة كمان مش هتنقط”، في إشارة إلى عدم كفاية المبالغ الحالية لتغطية احتياجات المرضى، خاصة مرضى الأورام.

أجهزة العلاج الإشعاعي العاملة فعليًا في مصر

وتساءل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن عدد أجهزة العلاج الإشعاعي العاملة فعليًا في مصر، مطالبًا ببيان دقيق حول توزيعها الجغرافي، مشيرًا إلى معاناة بعض المرضى الذين يضطرون للانتقال من مدن بعيدة لتلقي العلاج، مستشهدًا بحالات من مدينة دكرنس تتوجه إلى السويس للعلاج.

كما أشار إلى أنه لم يشهد وجود أجهزة علاج إشعاعي في مستشفيات مركزية بعدد من المحافظات، ما يفرض أعباء إضافية على المرضى وأسرهم.

وطالب كذلك بتوضيح عدد الأطباء المتخصصين في علاج الأورام على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن التوسع في الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية يمثل ركيزة أساسية لتحسين خدمات علاج الأورام وضمان عدالة توزيع الخدمة الصحية بين المحافظات.