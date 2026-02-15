قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يقدم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
فن وثقافة

مي سليم تكشف تفاصيل مسلسل روج أسود.. خاص

مي سليم
مي سليم
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة مي سليم عن تفاصيل مسلسلها الجديد روج اسود الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. 

وقالت مي سليم فى تصريح خاص، إن العمل يقدم دراما مغايرة تمامًا لما قدمته سابقًا، حيث يناقش قضايا المجتمع عبر حياة "المطلقات"، من خلال خمس شخصيات متنوعة. 

يروي المسلسل قصصًا حقيقية مأخوذة من محاكم الأسرة، وهو ما أثار اهتمامي لأنني لم أسبق لي تقديم مثل هذه المواضيع العميقة التي تمس الحياة الأسرية بشكل حقيقي ومؤثر.

مسلسل روج أسود

وانتهت النجمة مي سليم من تصوير آخر مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "روج أسود" خلال اليومين الماضيين، بعد أن عاد فريق العمل لاستكمال التصوير الذي توقف لفترة طويلة، اذ صورت مي مشاهدها الأخيرة، لتودع العمل بالكامل الذي استغرق تصويره أكثر من عامين، في انتظار عرضه ضمن خريطة موسم دراما رمضان 2026.

وتخوض مي سليم من خلال مسلسل "روج أسود" المقرر عرضه عبر شاشتي النهار والمحور إلى جانب عدد من القنوات الأخرى، تجربة درامية مختلفة ذات طابع اجتماعي إنساني، حيث يناقش مي في القصة الخاصة بها، قضية سرقة الأعضاء البشرية، من خلال معالجة درامية واقعية تلامس معاناة إنسانية حقيقية وتكشف جوانب مظلمة من هذا الملف الشائك.

وتجسد مي سليم خلال أحداث العمل شخصية ريم، وهي فتاة بسيطة تعيش حياة قاسية برفقة والدتها، تدخل ريم في تجربة زواج تنتهي بمأساة، بعدما تتعرض للخداع على يد زوجها الذي يستغل ثقتها ويقدم على سرقة كليتها، قبل أن يتخلى عنها ويتركها تواجه مصيراً قاسياً ومعاناة نفسية وجسدية كبيرة، وتستند هذه القصة إلى وقائع حقيقية.

وتدور أحداث مسلسل "روج أسود" في إطار اجتماعي إنساني، حيث يتناول مجموعة من القصص المستوحاة من وقائع حقيقية لنساء يواجهن أزمات ومشكلات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتعرض قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتغوص في تعقيدات اجتماعية ونفسية أكثر عمقاً.

ويشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، أحمد فهيم، كريم العمري، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، محمد الدسوقي، كريم صبحي، برلنتي فؤاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماق ويعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان.

على الصعيد الغنائي، كانت مي سليم قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “تراكمات” خلال شهر نوفمبر الماضي عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية. الأغنية من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن إخراج عبد الله صبري. وتدور فكرة الأغنية في إطار درامي، يعكس تراكمات الألم التي تمر بها المرأة بعد وصول علاقتها العاطفية إلى طريق مسدود.

