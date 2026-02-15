قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الأنجولي يؤكدان الحفاظ على وحدة السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد 15 فبراير السيد تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الخارجية بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وبالتنسيق المتواصل بين الجانبين في القضايا الثنائية والإقليمية، مثنياً على الرئاسة الأنجولية الحكيمة للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، مشيدًا بالتنسيق القائم بين البلدين وتولي أنجولا رئاسة اللجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، معربًا عن التطلع للبناء على نتائج قمة تمويل البنية التحتية التي استضافتها أنجولا في أكتوبر 2025.

ويتعلق بالتعاون الثنائي، أشاد الوزير عبد العاطي بنجاح انعقاد الجولة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين، مؤكدًا الحرص على ترجمة التقارب السياسي إلى تعاون ملموس من خلال تنفيذ مخرجات اللجنة الأولى، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان والصحة والزراعة، والتطلع لسرعة عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية في أنجولا خلال العام الجاري.

في ذات السياق، شدد وزير الخارجية على ضرورة مواصل تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية وحماية البيئة والاستثمار والاستزراع السمكي، إلى جانب تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز التبادل التجاري بين الغرف التجارية في البلدين، مشيراً إلى أن الزخم السياسي القائم بين البلدين شجع القطاع الخاص المصري على توسيع نشاطه في السوق الأنجولي، بما يفتح المجال أمام مزيد من الشركات المصرية ويعزز فرص إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجانبين.

 

 الأوضاع الإقليمية والدولية

وتناول الوزيران خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث ثمن الوزير عبد العاطي المساعي الأنجولية الرامية إلى إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدًا استعداد مصر لدعم جهود الوساطة الرامية لتفيذ بنود مساري الدوحة وواشنطن، لا سيما من خلال دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. كما أكد الجانبان إدانتهما القاطعة للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، باعتباره خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا لسيادة الصومال وأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، كما شددا على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

من جانبه، أعرب وزير خارجية أنجولا عن تقديره للعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي تيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا الرئاسة الأنجولية أنجولا أرض الصومال الاعتراف الإسرائيلي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

