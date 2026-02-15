خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة

رد أحمد كوجك، وزير المالية على سؤال صدي البلد بشأن آلية صرف مبلغ ٤٠٠ جنيه كدعم إضافي لبطاقات التموين، وهل سيكون للعمالة غير المنتظمة نصيب من الحزمة الاجتماعية الجديد، قائلا إنه سيتم صرف 400 جنيه دعما إضافيا على جميع البطاقات لـ10 ملايين أسرة، دون تشريح، لافتا أن جميع من يحملون بطاقات تموين سينطبق عليهم الدعم.

وأضاف وزير المالية أنه سيتم صرفها خلال أيام، مشيرًا إلى أنها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، كما سيتم التعامل الفورى مع أي مشكلات قد تطرأ أثناء تنفيذ هذه الحزمة لأي مواطن.

وبشأن العمالة غير المنتظمة أكد أنه سيتم صرف 330 مليون جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدعم المقدمة من الحكومة لهذه الفئة على مدار العام.