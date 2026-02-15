بسبب الرخصة الإفريقية.. كاف يضع الزمالك في خانة اليك

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” منح مهلة أخيرة للأندية التي سقطت في فخ المديونيات لحلها خلال شهر أبريل ومايو المقبل

ومنح الكاف الأندية المديونية حتى يوم 31 مارس المقبل مهلة الشهرين أبريل ومايو لتسوية جميع المدوينات والقضايا التي صدر فيها حكم ضدهم.

على ان يتم تقوم الأندية بتقديم المعايير المطلوبة على السيستم الخاص بالكاف مع بداية شهر يونيو ويقوم اتحاد اللعبة بمراجعتها كافة وتمريرها للكاف للحصول على الرخصة الأفريقية لهذه الأندية للمشاركة في البطولات القارية.

ويتعين على نادي الزمالك تسوية جميع القضايا التي صدر فيها حكم حتى 31 مارس خلال شهري أبريل ومايو المقبل للحصول على الرخصة.

ودخل نادي الزمالك في عدد كبير من الأزمات مع الأندية واللاعبين والمدربين السابقين بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وصدر قرار من الفيفا في نحو 11 قضية تصل قيمة القضايا لنحو 4 مليون دولار تقريبا.