معتمد جمال يقود ثورة الانتصارات في الزمالك

حسم فريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المدير الفني صدارة المجموعة الرابعة والتأهل للدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار معتمد جمال مع الزمالك

ويواصل معتمد جمال، بهذا الإنجاز مشواره المميز مع الزمالك منذ توليه المهمة الفنية للفريق في وقت عصيب.

ولعب الزمالك تحت قيادة معتمد جمال 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مثله

ويتواجد الزمالك حاليا في المركز الثاني بالدوري بعدما حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري لأول مرة منذ عام 2023.

كما نجح في الصعود إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

وينتظر الزمالك مواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر بعد غد الثلاثاء للمنافسة علي لقب البطولة.