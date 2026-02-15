ليدز يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برمنجهام سيتي

تأهل فريق ليدز يونايتد إلى دور الـ 16 من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026؛ بعد فوزه على مضيفه برمنجهام سيتي بركلات الترجيح 4-2، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

شهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، حيث تبادلا السيطرة على مجريات اللعب، وسجل كل فريق هدفًا خلال الشوطين الأصلي والإضافي، مما اضطر الحكم للجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل.

وسيقابل ليدز يونايتد في ثمن النهائي منافسًا جديدًا ضمن منافسات البطولة، في حين ودع برمنجهام سيتي البطولة، بعد أداء مشرف لكنه لم يكف لتجاوز عقبة الضيوف في نهاية اللقاء.