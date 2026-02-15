قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
طقس ااغد.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
نتنياهو: تجريد حماس من سلاحها الثقيل يعني بنادقها المستخدمة في 7 أكتوبر
الموضوع زاد عن حدُّه.. ناجي الشهابي يطالب بالوصاية على الصحافة والإعلام بعد واقعة ميت عاصم

فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إنه لم يكن أحد يتخيل أنني طالبت بـ"الوصاية على الصحافة والإعلام".

وأضاف: “إحنا جيل تظاهر واتحبس؛ دفاعا عن حرية الرأي، وأنا اتحبست 90 يوم، ولا يمكن أن أطالب بتقييد حرية الصحافة، لكن الأمور زادت عن حدها”.

وأشار إلى أن إدارة الأداء المهني تعد بمثابة حماية لحرية الإعلام، من خلال الالتزام بالمعايير المهنية، مؤكدا أنه لا يمكن إغفال واقعة ميت عاصم التي تم فيها التشهير بشاب بصورة مُهينة، وتعاملت معها بعض المنصات بشكل غير مهني، وأعادت إنتاج الألم.

وتساءل الشهابي: "هل وظيفة الإعلام كشف الحقيقة فقط؟.. فنحن لا نستهدف الحد من التناول، فليس كل ما يصور ينشر، وليس كل ما ينشر ينقل الحقيقة، والسبق الصحفي لا يكون على حساب الحرية الشخصية، وكرامة الإنسان وخصوصيته خط أحمر، والدول تُحمى بالكلمة المسؤولة".

