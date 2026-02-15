الموضوع زاد عن حدُّه.. ناجي الشهابي يطالب بالوصاية على الصحافة والإعلام بعد واقعة ميت عاصم

قال النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إنه لم يكن أحد يتخيل أنني طالبت بـ"الوصاية على الصحافة والإعلام".

وأضاف: “إحنا جيل تظاهر واتحبس؛ دفاعا عن حرية الرأي، وأنا اتحبست 90 يوم، ولا يمكن أن أطالب بتقييد حرية الصحافة، لكن الأمور زادت عن حدها”.

وأشار إلى أن إدارة الأداء المهني تعد بمثابة حماية لحرية الإعلام، من خلال الالتزام بالمعايير المهنية، مؤكدا أنه لا يمكن إغفال واقعة ميت عاصم التي تم فيها التشهير بشاب بصورة مُهينة، وتعاملت معها بعض المنصات بشكل غير مهني، وأعادت إنتاج الألم.

وتساءل الشهابي: "هل وظيفة الإعلام كشف الحقيقة فقط؟.. فنحن لا نستهدف الحد من التناول، فليس كل ما يصور ينشر، وليس كل ما ينشر ينقل الحقيقة، والسبق الصحفي لا يكون على حساب الحرية الشخصية، وكرامة الإنسان وخصوصيته خط أحمر، والدول تُحمى بالكلمة المسؤولة".