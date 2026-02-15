برلماني: الخطة القومية لمكافحة الأورام أولوية وطنية لحماية صحة المصريين

قال النائب محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الخطة القومية لمكافحة الأورام تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على مواجهة أحد أخطر التحديات الصحية التي تهدد المجتمع المصري، مشددًا على أن هذا الملف يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

نجاح الخطة يتطلب توفير التمويل المستدام



وأضاف الأجرود أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم ، أن نجاح الخطة يتطلب توفير التمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات ومراكز الأورام، والتوسع في الكشف المبكر، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم البحث العلمي والتدريب المستمر للكوادر الطبية.



وأكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي الكامل لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، وضمان وصول الخدمات الصحية لمرضى الأورام في مختلف المحافظات دون تمييز، مشيرًا إلى أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو التباطؤ.