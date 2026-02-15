قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شعبان رأفت: مكافحة الأورام قضية أمن قومي.. ونطالب الحكومة بخطة واضحة وتنفيذ فعلي

النائب شعبان رأفت عبد اللطيف
النائب شعبان رأفت عبد اللطيف
ماجدة بدوى

أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن ملف مكافحة الأورام يُعد من أخطر وأهم التحديات الصحية التي تواجه الدولة المصرية، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة ملايين الأسر المصرية.

وقال عبد اللطيف إن إعلان الدولة عن الخطة القومية لمكافحة الأورام يُمثل خطوة وطنية محل تقدير.

وشدد على أن الدور الرقابي للمجلس يفرض التأكد من أن هذه الخطة لم تبقَ مجرد سياسات مكتوبة، بل تحولت إلى خدمات صحية ملموسة تصل إلى المواطنين في كل قرية ومدينة.

 

آليات ضمان توفير الأدوية الحديثة والعلاج المتقدم

وتساءل النائب شعبان رأفت عبد اللطيف عن حجم ما تم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع، وحجم التمويل المخصص للخطة، وآليات ضمان توفير الأدوية الحديثة والعلاج المتقدم، خاصة للفئات غير القادرة، فضلًا عن استراتيجية الدولة في الكشف المبكر والتوعية للحد من معدلات الإصابة بالأورام.

وأكد أن مكافحة السرطان ليست مجرد ملف صحي، بل قضية أمن قومي تمس حق المواطن في الحياة والرعاية الصحية الكريمة، مشددًا على أن الاستثمار في الوقاية والعلاج يُعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن وصحة الأجيال القادمة.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على دعم أي جهود جادة في هذا الملف، مطالبًا الحكومة بتقديم رؤية واضحة، وجداول زمنية محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن شعور المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه في أصعب لحظات المرض. 

مجلس الشيوخ شعبان رأفت الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تعبيرية

برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية تعيد الانضباط وتدعم محدودي الدخل

الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ

داليا الأتربي: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس النهج الإنساني والاجتماعي للدولة

الرئيس السيسي

حزب الوعي يثمن حزم الحماية الاجتماعية: تعكس إدراكا لثقل الضغوط المعيشية

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد