بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار

قرر بنك مصر خفض العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري إلى 13.75% بدلا من 14.75% ، استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصادر الخميس الماضي .

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

ويتيح البنك فتح هذا الحساب حد أدنى 1000 جنيه، يتم صرف العائد شهريًا.

ويتيح البنك إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على الحساب، مع إجراء جميع المعاملات البنكية من خلال فروع المصرف المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويعفي البنك الحساب من المصروفات الإدارية والتعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم.

ويتيح الحساب إمكانية الاستعلام عن الحسابات، وتنفيذ معظم المعاملات البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر، وإمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.