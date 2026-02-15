قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
طفرة في كشف سرطان الثدي.. تقليص مدة التشخيص وانخفاض الوفيات 2.5% سنويًا

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن الدولة عززت منظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر تجهيز 124 مستشفى بأجهزة السونار والماموجرام، إلى جانب 26 معملًا، و3700 وحدة رعاية أولية، و122 وحدة ماموجرام مستحدثة، فضلاً عن 12 وحدة تشخيص متنقلة لدعم الوصول إلى السيدات في مختلف المحافظات.

وأوضح، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن المبادرة سجلت 65 مليون زيارة لسيدات فوق 18 عامًا، و872 ألف زيارة لمستشفيات الإحالة، وإجراء 55 ألفًا و400 عينة باثولوجي، إضافة إلى 481 ألف فحص أشعة تشخيصي، فيما تم تشخيص 36 ألف سيدة وتوفير خدمات العلاج والإحالة لهن.

 أول زيارة حتى التشخيص كانت تصل إلى 270 يومًا 

وأشار إلى أن مدة رحلة المريضة من أول زيارة حتى التشخيص كانت تصل إلى 270 يومًا قبل إطلاق المبادرة، بينما تراجعت إلى 49 يومًا حاليًا، وإلى 11 يومًا فقط للحالات المتقدمة، ما أسهم في تغيير خريطة اكتشاف المرض. وأكد أن 70% من الحالات يتم تشخيصها الآن في المرحلتين الأولى والثانية، مقارنة بـ34% قبل المبادرة، كما تمر 80% من الحالات عبر لجنة تشاركية لتحديد بروتوكول العلاج الأمثل.

ولفت إلى أن هذه الجهود انعكست على انخفاض معدل الوفيات بنسبة 2.5% سنويًا، مع توقع تراجع إجمالي الوفيات بنسبة 25% بحلول 2030، و40% بحلول 2040.

كما أعلن إطلاق شبكة الباثولوجيا الرقمية، موضحًا تجهيز موقعين هما مركز أورام سوهاج والمركز المصري لمكافحة الأمراض، إلى جانب ثلاثة مواقع قيد التجهيز تشمل مركز كفر الشيخ للأورام، ومركزًا مصريًا للأبحاث السريرية، ومعهد ناصر، في إطار توحيد بروتوكولات العلاج وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة في جميع المحافظات.

وأكد أن المبادرة تستهدف فحص أكثر من 20 مليون سيدة بدءًا من سن 18 عامًا، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات قبل المبادرة كانت تُكتشف في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة متأخرة تقل فيها فرص الشفاء، بينما تغير الوضع حاليًا بفضل التوسع في الكشف المبكر والتشخيص السريع.

كشف سرطان الثدي الدكتور محمد حساني وزير الصحة الصحة العامة منظومة الكشف المبكر

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

