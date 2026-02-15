دعم التموين للكل.. الحكومة تزف بشري سارة للمصريين ردا على سؤال صدى البلد

أجاب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على سؤال الكاتب الصحفي محمود مطاوع مسؤول ملف مجلس الوزراء ، وكان نص السؤال كالتالي:

بالنسبة للدعم الإضافي لبطاقات التموين فقد تم الإعلان عن 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للأسر التي تضم أكثر من فرد في برنامج الحماية الاجتماعية السابقة.

ولكن ليس كل المواطنين حصلوا على 125 جنيهًا فما هي الآلية التي يتم على أساسها تطبيق هذا الدعم الإضافي؟ وما قيمة الدعم في الحماية الاجتماعية الجديدة ؟وهل سيكون للعمالة الغير منتظمة نصيب؟

رد وزير المالية أحمد كجوك بأن الحكومة ستقوم بصرف 400 جنيه دعما إضافيا لجميع البطاقات التموينية لـ10 ملايين أسرة، دون الحاجة لتصنيف أو تشريح، مشيرًا إلى أن جميع حاملي بطاقات التموين سيستفيدون من هذا الدعم.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة ستصرف 330 مليون جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدعم المستمرة لهذه الفئة على مدار العام.

وأكد وزير المالية أن الحكومة ستتعامل فورًا مع أي مشكلات قد تطرأ أثناء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم بشكل سلس وفعال إلى المستفيدين.

