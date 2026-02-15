تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور يحيي عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جلسته الدورية بقاعة المجلس، بحضور عمدء ووكلاء الكليات لقطاع شئون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

وأكد الدكتور يحيى عيد في مستهل الاجتماع على أهمية تعزيز جودة التعليم الجامعي، ومتابعة انتظام الدراسة داخل كليات الجامعة، مع الحرص على تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال سير العملية التعليمية.

كما وجه الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعمهم المتواصل لمسيرة تطوير التعليم العالي في مصر.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور يحيى عيد، الي أن جامعة كفر الشيخ تسعي لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، والتأكيد على الالتزام بالخطط الزمنية المعتمدة، وتذليل أي تحديات تواجه العملية التعليمية لضمان تحقيق أعلى مستويات التميز الأكاديمي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأنشطة الطلابية تشكل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، مؤكداً دعم الجامعة الكامل لكافة الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية، بما يُسهم في تنمية المهارات واكتشاف المواهب لدى الطلاب، ويُعزز شعورهم بالانتماء للمجتمع الجامعي.

وأشاد الدكتور يحيى عيد، بأهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تُعد فرصة للطلاب للاطلاع على واقع التنمية في مختلف القطاعات، وتحويل المعرفة النظرية إلى تجربة عملية تُسهم في بناء الوعي الوطني لديهم.