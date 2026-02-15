قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور يحيي عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جلسته الدورية بقاعة المجلس، بحضور عمدء  ووكلاء الكليات لقطاع شئون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

وأكد الدكتور يحيى عيد في مستهل الاجتماع على أهمية تعزيز جودة التعليم الجامعي، ومتابعة انتظام الدراسة داخل كليات الجامعة، مع الحرص على تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال سير العملية التعليمية.

 كما وجه الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعمهم المتواصل لمسيرة تطوير التعليم العالي في مصر. 

وفي هذا الإطار أشار الدكتور يحيى عيد، الي أن جامعة كفر الشيخ تسعي لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، والتأكيد على الالتزام بالخطط الزمنية المعتمدة، وتذليل أي تحديات تواجه العملية التعليمية لضمان تحقيق أعلى مستويات التميز الأكاديمي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأنشطة الطلابية تشكل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، مؤكداً دعم الجامعة الكامل لكافة الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية، بما يُسهم في تنمية المهارات واكتشاف المواهب لدى الطلاب، ويُعزز شعورهم بالانتماء للمجتمع الجامعي. 

وأشاد الدكتور يحيى عيد، بأهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تُعد فرصة للطلاب للاطلاع على واقع التنمية في مختلف القطاعات، وتحويل المعرفة النظرية إلى تجربة عملية تُسهم في بناء الوعي الوطني لديهم.

كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

علم أستراليا

أستراليا: استثمار 2.8 مليار دولار لبناء منشأة غواصات تعمل بالطاقة النووية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي عدداً من القادة والمسئولين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي

أرشيفية

الجيش السوري يتسلم قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة بعد تنسيق مع الجانب الأمريكي

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد