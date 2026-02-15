قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
طهران: مسألة «تصفير» تخصيب اليورانيوم لم تعد مطروحة على طاولة التفاوض
بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار
حزمة اجتماعية جديدة.. مساندة نقدية إضافية بـ 400 جنيه لـ 10 ملايين مواطن.. و300 للمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي من 2200 إلى 2350 جنيها
حزمة الدعم الاجتماعي.. موعد صرف زيادة معاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: صرف دعم نقدي 400 جنيه لـ 10 ملايين بطاقة تموينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا

فرناس حفظي

 أفادت وزارة الخارجية الروسية بأنها منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا، في إشارة إلى مقترحات متداولة بشأن ترتيبات انتقالية محتملة في ظل استمرار الحرب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن، إن روسيا أطلقت صواريخ عمدا على السفارة الأذربيجانية في العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأشهر الأخيرة.

ومن جهتها، ردّت وزارة الخارجية الروسية، بأن هذه "مزاعم غريبة لا أساس لها من الصحة".

من جانب آخر، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن، قائلاً: إن الولايات المتحدة عرضت على كييف - في إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب - ضمانات أمنية لمدة 15 عاماً، بينما تبدي أوكرانيا اهتماما بضمانات لمدة 20 عاما أو أكثر.

وأضاف زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخشى نشر قوات دولية في أوكرانيا؛ لأنه يخطط للعودة".

وكشف أن الأمريكيين قالوا خلال المحادثات إن "روسيا تعهدت بأنه إذا انسحبت أوكرانيا من منطقة دونباس؛ فسيتحقق السلام في أسرع وقت ممكن".

