الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأنها منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا، في إشارة إلى مقترحات متداولة بشأن ترتيبات انتقالية محتملة في ظل استمرار الحرب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن، إن روسيا أطلقت صواريخ عمدا على السفارة الأذربيجانية في العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأشهر الأخيرة.

ومن جهتها، ردّت وزارة الخارجية الروسية، بأن هذه "مزاعم غريبة لا أساس لها من الصحة".

من جانب آخر، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن، قائلاً: إن الولايات المتحدة عرضت على كييف - في إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب - ضمانات أمنية لمدة 15 عاماً، بينما تبدي أوكرانيا اهتماما بضمانات لمدة 20 عاما أو أكثر.

وأضاف زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخشى نشر قوات دولية في أوكرانيا؛ لأنه يخطط للعودة".

وكشف أن الأمريكيين قالوا خلال المحادثات إن "روسيا تعهدت بأنه إذا انسحبت أوكرانيا من منطقة دونباس؛ فسيتحقق السلام في أسرع وقت ممكن".