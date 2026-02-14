رئيس الوزراء الهنجاري: أوروبا اتخذت قرارا بالدخول في حرب مع روسيا بحلول عام 2030

صرح رئيس الوزراء الهنجاري، فيكتور أوربان، بأن أوروبا قررت خوض حرب مع روسيا بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية بالفعل في معظم الدول الأوروبية باستثناء هنجاريا وسلوفاكيا.

وفي خطاب ألقاه اليوم السبت، خلال فعالية خصصت لتقييم نتائج العام قال أوربان: "لقد قررت أوروبا أنها ستدخل في حرب مع روسيا بحلول عام 2030. الأمر لم يعد يتعلق بالرغبة أو الاحتمالية أو التخطيط، بل هو قرار تم اتخاذه بالفعل".





وأضاف رئيس الحكومة الهنغارية أن التحضيرات العسكرية تتسارع في القارة الأوروبية، باستثناء بلاده وسلوفاكيا، موضحا: "الخدمة العسكرية الإلزامية سارية بالفعل في تسع دول، وفي بعض المناطق تشمل النساء أيضا. كما يتم توزيع تعليمات على السكان حول كيفية التصرف في حالة الحرب، وقد شهدت النفقات العسكرية ارتفاعا حادا، فضلا عن توقيع اتفاقيات لإرسال قوات إلى أوكرانيا".