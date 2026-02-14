باستثناء دولة واحدة.. الصين تلغي الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الإفريقية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الإفريقية باستثناء دولة واحدة سيبدأ اعتباراً من الأول من مايو.





وتطبق الصين حاليا سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة إفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.





والصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الطموحة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.





واعتبارا من الأول من مايو سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الإفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.