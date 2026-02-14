مستوطنون يقتحمون ويهاجمون مناطق في بيت لحم وشمال أريحا بالضفة الغربية

اقتحم مستوطنون، عدة مناطق بمحافظة بيت لحم وأريحا بالضفة الغربية، اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر أمنية قولها: "إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية الرشايدة ومنطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم، ورعوا أغنامهم في محاصيل المواطنين الزراعية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها".

وأضافت أن المستوطنين اقتحموا أيضا منطقة واد سيف في بلدة بيت فجار جنوب المحافظة، دون أن يُبلغ عن إصابات.. وفي أريحا؛ هاجم مستوطنون، فلسطينيين في منطقة "وادي أبو الحيات" شمال أريحا بالضفة الغربية

وأفاد المشرف العالم لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين واصلوا لليوم الثاني هجماتهم على الفلسطينيين في منطقة وادي أبو الحيات غرب العوجا، حيث أطلقوا قطعانهم على أغنام المواطنين؛ ما تسبب بأضرار للمزارع والمواشي، كما طارد المستوطنون أغنام المواطن يوسف رحمات أثناء رعيها غرب العوجا.

وأشار مليحات إلى أن الأهالي تعرضوا للتهجير مرات عدة من المنطقة، بسبب اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال عليهم باستمرار.