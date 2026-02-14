قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
أخبار البلد

متى أول يوم رمضان ؟

موعد شهر رمضان
موعد شهر رمضان
محمد غالي

متى أول يوم رمضان ؟.. تصدر موعد شهر رمضان محركات البحث، عقب إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة الشهر الكريم ستوافق فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026، فيما تشير الحسابات إلى أن أول أيام عيد الفطر سيكون السبت 21 مارس 2026، مع ترقب الإعلان الرسمي من الجهات المختصة.

موعد شهر رمضان

وأوضح المعهد أن هلال رمضان سيولد بعد حدوث الاقتران المركزي في تمام الساعة 02:02 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هـ، وهو يوم تحري الرؤية الشرعية.  


وأشار إلى أن القمر سيغرب بعد الشمس في ذلك اليوم بفارق يتراوح بين 3 و4 دقائق في القاهرة ومكة المكرمة، بينما يتراوح زمن مكثه بعد الغروب في عدد من العواصم العربية والإسلامية بين دقيقة و12 دقيقة، ما يجعل إمكانية الرؤية واردة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

ووفقا للحسابات الفلكية، يكون الأربعاء 18 فبراير متمما لشهر شعبان، على أن تبدأ غرة رمضان فلكيا يوم الخميس 19 فبراير، في انتظار الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال مساء يوم الرؤية.

موعد شهر رمضان

أول أيام رمضان في مصر 2026

تشير الحسابات الأولية في مصر إلى أن غرة رمضان ستوافق فلكيا الخميس 19 فبراير، على أن يتم الحسم النهائي وفق الرؤية الشرعية مساء الثلاثاء 17 فبراير، من قبل دار الإفتاء المصرية، باعتبارها الجهة المنوط بها إعلان بداية الأشهر الهجرية رسميا.

زيادة تدريجية في عدد ساعات الصيام

وتظهر التقديرات الفلكية أن عدد ساعات الصيام في أول أيام الشهر سيبلغ نحو 13 ساعة و2 دقيقة، على أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة في نهاية الشهر، بزيادة تقترب من 50 دقيقة، تزامنا مع الانتقال من أواخر فصل الشتاء إلى بدايات الربيع، حيث يطول النهار تدريجيا.

مركز الفلك الدولي يؤكد تعذر الرؤية مساء الثلاثاء

من جانبه، أكد مركز الفلك الدولي عبر حسابه على منصة إكس أن الحسابات الفلكية تشير إلى استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات، ليس فقط في العالم العربي والإسلامي بل كذلك في القارتين الأمريكيتين، مشيرا إلى أن بعض الدول التي تعتمد الحسابات الفلكية المسبقة استندت إلى هذه النتائج في إعلانها.

تركيا تعتمد الحسابات الفلكية رسميا

وتتبنى تركيا منهجا ثابتا في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، إذ تعتمد الحسابات الفلكية معيارا رسميا، مع مراعاة إمكانية رؤية الهلال من أي منطقة تشترك معها بجزء من الليل. 
وبعد إعلان رئاسة الشؤون الدينية التركية تعذر الرؤية يوم 17 فبراير، تقرر أن يكون الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان.

سنغافورة تعتمد الرؤية المحلية وفق معايير محددة

كما أعلنت سنغافورة، عبر مجلس الشؤون الإسلامية برئاسة مفتي البلاد، أن الحسابات الفلكية أثبتت استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء نتيجة غروب القمر قبل الشمس، وبناء عليه تم تحديد الخميس 19 فبراير أول أيام الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان

سلطنة عمان تؤكد تعذر الرؤية شرعا وفلكيا

بدورها أكدت سلطنة عمان أن الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير، موضحة أن القمر يغيب قبل الشمس أو معها في مختلف مناطق السلطنة، ما يجعل الرؤية غير ممكنة شرعا وفلكيا، ليكون الأربعاء 18 فبراير مكملا لشهر شعبان، مع التأكيد على أن القرار يستند إلى منهج يجمع بين الضوابط الشرعية والحقائق الفلكية الدقيقة.

أول أيام رمضان في الإمارات 2026

وفي الإمارات، توقع إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الفلك أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 غرة رمضان، بعد ولادة الهلال يوم الثلاثاء 17 فبراير، ليصبح مرئيا مساء الأربعاء 18 فبراير.

أول أيام رمضان في السعودية 2026

أما في السعودية، فتشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية رمضان ستكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، مع إمكانية رؤية الهلال بعد غروب الشمس، في مشهد فلكي بين كوكبي عطارد والزهرة، وفقا لما أعلنه المهندس ماجد زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة.

ويعود اختلاف موعد بداية رمضان بين بعض الدول إلى تفاوت آليات الرصد وطرق اعتماد الحسابات الفلكية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الشرعية المتبعة في كل دولة، ما يؤدي أحيانا إلى تباين في إعلان غرة الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان شهر رمضان رمضان موعد شهر رمضان 2026

