هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة

عبد العزيز جمال

يبحث عدد كبير من المواطنين عن قائمة الإجازات القادمة في 2026، عقب انتهاء آخر عطلة رسمية في شهر يناير، وهي إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي حصل عليها العاملون بالدولة وفق قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الخميس 29 يناير.

ويترقب الكثير مواعيد الإجازات الرسمية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ، وما إذا كان هناك إجازات في الشهر الكريم ام لا؟.

عدد الإجازات الرسمية في 2025

قائمة الإجازات القادمة في 2026 بعد إجازة 25 يناير

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بشأن أجندة العطلات الرسمية، فإن أول إجازة رسمية مقبلة بعد إجازة ثورة 25 يناير ستكون إجازة عيد الفطر المبارك وبالتالي لا توجد إجازات في رمضان، على أن تمتد من يوم الجمعة 20 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك وفق الحسابات الفلكية المعلنة، مع التأكيد أن الموعد النهائي يخضع لما تعلنه دار الإفتاء.

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وجاءت قائمة الإجازات القادمة في 2026 على النحو التالي:

إجازة عيد الفطر المبارك

من يوم الجمعة 20 مارس إلى يوم الأحد 22 مارس 2026

عيد شم النسيم

يوم الاثنين 13 أبريل 2026

عيد تحرير سيناء

يوم السبت 25 أبريل 2026

عيد العمال

يوم الجمعة 1 مايو 2026

وقفة عيد الأضحى المبارك

يوم الثلاثاء 26 مايو 2026

عيد الأضحى المبارك

من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026

رأس السنة الهجرية

يوم الأربعاء 17 يونيو 2026

ذكرى ثورة 30 يونيو

يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

ذكرى ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026

المولد النبوي الشريف

يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

موعد الإجازة القادمة رسميًا

وبحسب أجندة العطلات الرسمية، فإن موعد الإجازة القادمة في 2026 سيكون مع حلول عيد الفطر المبارك، المقرر فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وتستمر الإجازة حتى يوم الأحد 22 مارس، مع إمكانية تغيير الموعد وفق الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء.

هل توجد إجازة رسمية في شهر فبراير 2026؟

وبالرد على السؤال المتداول حول هل توجد إجازة رسمية في شهر فبراير 2026، أوضحت أجندة العطلات الرسمية أنه لا توجد أي إجازات رسمية خلال شهر فبراير، حيث يقتصر الأمر فقط على الإجازات الأسبوعية، والتي تكون يومي الجمعة والسبت في بعض القطاعات، ويوم الجمعة فقط في قطاعات أخرى.

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

محكمة جنايات بورسعيد تحيل أوراق متهم بقـ.ـتل والدته إلى المفتي | تفاصيل

محكمة جنايات بورسعيد تحيل أوراق متهم بقـ.ـتل والدته إلى المفتي | تفاصيل

ندوة عن مخاطر لعبة روبلكس في بيت ثقافة الإسماعيلية

ندوة عن مخاطر لعبة روبلكس في بيت ثقافة الإسماعيلية

المتحف

انتهاء الترميمات بمتحف مقابر الخالدين بالقاهرة

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

