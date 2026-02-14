هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن قائمة الإجازات القادمة في 2026، عقب انتهاء آخر عطلة رسمية في شهر يناير، وهي إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي حصل عليها العاملون بالدولة وفق قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الخميس 29 يناير.

ويترقب الكثير مواعيد الإجازات الرسمية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ، وما إذا كان هناك إجازات في الشهر الكريم ام لا؟.





قائمة الإجازات القادمة في 2026 بعد إجازة 25 يناير

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بشأن أجندة العطلات الرسمية، فإن أول إجازة رسمية مقبلة بعد إجازة ثورة 25 يناير ستكون إجازة عيد الفطر المبارك وبالتالي لا توجد إجازات في رمضان، على أن تمتد من يوم الجمعة 20 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك وفق الحسابات الفلكية المعلنة، مع التأكيد أن الموعد النهائي يخضع لما تعلنه دار الإفتاء.



خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وجاءت قائمة الإجازات القادمة في 2026 على النحو التالي:

إجازة عيد الفطر المبارك

من يوم الجمعة 20 مارس إلى يوم الأحد 22 مارس 2026

عيد شم النسيم

يوم الاثنين 13 أبريل 2026

عيد تحرير سيناء

يوم السبت 25 أبريل 2026

عيد العمال

يوم الجمعة 1 مايو 2026

وقفة عيد الأضحى المبارك

يوم الثلاثاء 26 مايو 2026

عيد الأضحى المبارك

من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026

رأس السنة الهجرية

يوم الأربعاء 17 يونيو 2026

ذكرى ثورة 30 يونيو

يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

ذكرى ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026

المولد النبوي الشريف

يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

موعد الإجازة القادمة رسميًا

وبحسب أجندة العطلات الرسمية، فإن موعد الإجازة القادمة في 2026 سيكون مع حلول عيد الفطر المبارك، المقرر فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وتستمر الإجازة حتى يوم الأحد 22 مارس، مع إمكانية تغيير الموعد وفق الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء.



هل توجد إجازة رسمية في شهر فبراير 2026؟

وبالرد على السؤال المتداول حول هل توجد إجازة رسمية في شهر فبراير 2026، أوضحت أجندة العطلات الرسمية أنه لا توجد أي إجازات رسمية خلال شهر فبراير، حيث يقتصر الأمر فقط على الإجازات الأسبوعية، والتي تكون يومي الجمعة والسبت في بعض القطاعات، ويوم الجمعة فقط في قطاعات أخرى.