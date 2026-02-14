بحوزتها باروكة.. ضبط سيدة أعلنت عن نفسها لممارسة الفسق بالإسكندرية عبر تطبيقات الهواتف

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إحدى السيدات في الإسكندرية؛ بعد أن أعلنت عن نفسها- عبر أحد التطبيقات-؛ لممارسة الفسق والفجور نظير مقابل مادي.

جاء ذلك، في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة، تحريض إحدى السيدات على الفسق، باستخدام عدد من تطبيقات الهواتف المحمولة؛ للإعلان عن نفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية، ودون تمييز، في الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطها، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي")، وبمواجهتها؛ اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه؛ فاتُّخذت الإجراءات القانونية.