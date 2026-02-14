قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
عودة إمام عاشور.. قائمة الاهلي لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس بتفعيل قانون المحليات يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الرقابة
بحوزتها باروكة.. ضبط سيدة أعلنت عن نفسها لممارسة الفسق بالإسكندرية عبر تطبيقات الهواتف
أخبار البلد

رئيس إيرباص بالمنطقة: طائرة A350 خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للطيران

جبرييل سيميلاس رئيس إيرباص في المنطقة
جبرييل سيميلاس رئيس إيرباص في المنطقة
نورهان خفاجي

أكد جبرييل سيميلاس، رئيس إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، أن دخول طائرة A350-900 إلى أسطول مصر للطيران يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطيران المصري، ويعكس عمق الشراكة الممتدة لعقود بين إيرباص ومصر، في وقت يشهد فيه قطاع السفر نمواً متسارعاً وتزايداً في الطلب على الرحلات طويلة المدى.

استراتيجية شاملة نحو نهضة أسطول مصر للطيران

وأوضح سيميلاس أن اختيار مصر للطيران لطائرة A350 يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية، حيث تعد الشركة أول مشغّل لهذا الطراز في شمال أفريقيا، ما يعزز دورها التاريخي كشركة طيران رائدة في المنطقة.

 وتندرج الطائرة ضمن طلبية تشمل 16 طائرة، من شأنها أن تمكّن مصر للطيران من توسيع شبكتها الدولية وتشغيل رحلات مباشرة إلى وجهات بعيدة مثل الساحل الغربي للولايات المتحدة وشرق آسيا بكفاءة تشغيلية أعلى.  

وأشار إلى أن طائرة A350 تمثل نقلة نوعية على مستوى الكفاءة والاستدامة، إذ توفر خفضاً في استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالطائرات من الجيل السابق، كما أنها قادرة حالياً على التشغيل باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة تصل إلى 50%، ما ينسجم مع توجهات صناعة الطيران العالمية نحو تقليل الأثر البيئي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.  

القاهرة مركز تقني وتشغيلي رئيسي للطيران

وأضاف أن الطائرة لا تقتصر على تحسين الأداء التشغيلي فحسب، بل تقدم أيضاً تجربة سفر متطورة للمسافرين، من خلال مقصورة حديثة تضم 340 مقعداً، بينها 30 جناحاً لدرجة رجال الأعمال، مع مستويات ضجيج أقل وبيئة أكثر راحة على الرحلات الطويلة جداً، بما يعزز تجربة المسافر ويرفع مستوى الخدمة على شبكة مصر للطيران الدولية.  

وأعرب سيميلاس عن تقديره لشركة مصر للطيران ووزارة الطيران المدني، مثمناً دعم معالي وزير الطيران المدني والجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في مصر للطيران وجميع الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قوة التعاون والشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.  

وأكد في ختام حديثه أن التعاون بين إيرباص ومصر للطيران يتجاوز تسليم الطائرات، ليشمل برامج تدريب الطيارين والمهندسين، وخدمات الصيانة والدعم الفني، والعمل المشترك على تطوير القدرات التشغيلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة القاهرة كمركز تقني وتشغيلي رئيسي للطيران في أفريقيا والمنطقة، ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران المصري على المدى الطويل.  

جبرييل سيميلاس رئيس إيرباص إيرباص قطاع الطيران المصري مصر للطيران

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

الواقعة

أمن الجيزة يفحص فيديو اعتداء سودانيين بســ.لاح أبيض على صاحب محل

عروس مصر القديمة

تأييد حكم حبس المتهمة بتشويه عروس مصر القديمة سنتين

حريق منزلين بقنا

دون وقوع إصابات.. اندلاع حريق فى منزلين متجاورين بقنا

بالصور

إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

