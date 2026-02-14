من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

أثار الموسم الجديد من برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال حالة واسعة من الجدل، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن النجم الأعلي اجرا مقابل الظهور في حلقة واحدة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن البرنامج الذي يحمل اسم رامز ليفل الوحش ويعرض خلال موسم رمضان، استقطب عددًا من نجوم الفن والرياضة، وسط تكهنات بأرقام مالية وُصفت بأنها “خرافية”.

ولم يتوقف الجدل عند حدود الأجور، إذ تحدثت مصادر رياضية عن اعتذار عدد من نجوم الكرة عن الظهور في البرنامج، خوفًا من التعرض لإصابات نتيجة طبيعة المقالب، فيما لم تصدر تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي تلك الأنباء.

ويعد برنامج رامز جلال من أبرز الأعمال الترفيهية التي تعرض في شهر رمضان سنويًا، حيث يعتمد على استضافة شخصيات معروفة ووضعها في مواقف مفاجئة، ما يجعله محط اهتمام واسع — وجدال مستمر — مع كل موسم جديد.

