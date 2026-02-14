حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع نشاط للرياح على مناطق من محافظة البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح، وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الادارية 29 16

6 اكتوبر 30 16

بنهــــا 28 16

دمنهور 28 16

وادى النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 17

بلطيم 28 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 16

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 16

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 27 14

نخل 26 07

كاترين 24 05

الطور 28 17

طابا 26 14

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 28 19

الإسكندرية 28 16

العلمين 28 16

مطروح 28 17

السلوم 29 16

سيوة 31 11

رأس غارب 28 19

سفاجا 27 19

مرسى علم 29 20

شلاتين 29 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 27 18

الفيوم 30 13

بني سويف 30 14

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 32 16

الوادي الجديد 30 13

أبو سمبل 31 16

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 35 23

المدينة 32 17

الرياض 29 12

المنامة 25 19

أبوظبى 32 21

الدوحة 30 20

الكويت 27 15

دمشق 17 06

بيروت 19 14

عمان 20 09

القدس 21 11

غزة 21 12

بغداد 24 12

مسقط 26 21

صنعاء 26 06

الخرطوم 36 22

طرابلس 16 12

تونس 15 11

الجزائر 14 09

الرباط 18 06

نواكشوط 34 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 18 05

إسطنبول 21 10

إسلام آباد 24 10

نيودلهى 26 14

جاكرتا 32 23

بكين 07 05-

كوالالمبور 34 23

طوكيو 18 08

أثينا 20 09

روما 14 08

باريس 09 07

مدريد 13 06

برلين 00 05-

لندن 10 05

مونتريال 06- 07-

موسكو 06- 15-

نيويورك 05 01

واشنطن 06 02

أديس أبابا 25 11